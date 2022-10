Türk tasarımcının defilesinde bir prenses yürüdü

Takip Et

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

T he Royal Ascot’un ilk Türk Moda Başkanı tasarımcı Zeynep Kartal’ın, Londra Moda Haftası kapsamında gerçekleştireceği ‘LF Fashion by Zeynep Kartal SS 2023 Ready To Wear Koleksiyonu’ defilesi Kraliçe II. Elizabeth’in vefatı nedeniyle ertelemişti.

Türk tasarımcı Zeynep Kartal, dünya devi tedarik şirketi Londra merkezli Li & Fung ile güçlerini birleştirdiği ‘LF Fashion by Zeynep Kartal SS 2023 RTW Koleksiyonu’nu ilk kez Londra Moda Haftası’nın ardından moda severlerle buluşturdu.

İngiltere’de 300 yıllık bir geleneğin simgesi The Royal Ascot’tan ilham alınarak ‘Noblesse Oblige-Asalet Kuralı’ temasıyla tasarlanan koleksiyon, tasarımcının 15 yıllık kumaş mirasının yeniden doğuşuna tanıklık ediyor. Defilede ise Kraliçe II. Elizabeth’in kuzeni olan Kent Dükü Prens Edward’ın torunu, Galler Prensi William ve Prens Harry’nin kuzeni sürdürülebilir yaşam aktivisti Lady Amelia Windsor podyumda yürüyen isimlerden biriydi. Lady Amelia, üç farklı tasarımla moda severlerin karşısına çıktı.

SORUMLU KAYNAK KULLANIMI

Gelecek nesiller için yaşanabilir bir gelecek yaklaşımına odaklanan ‘LF Fashion by Zeynep Kartal SS 2023 Ready To Wear Koleksiyonu’ sorumlu kaynak kullanımıyla sürdürülebilir bir dünya hedefini benimsiyor. Türk tasarımcı Zeynep Kartal ve Li & Fung iş birliğiyle ortaya çıkan ‘Noblesse Oblige-Asalet Kuralı’ temalı koleksiyon, Londra’da White City Palace’ta özel bir defile eşliğinde sunuldu. 300 yıllık bir geleneğin simgesi olan The Royal Ascot’tan ilham alan tasarımcı, uzun yıllar titizlikle sakladığı eski koleksiyonlarından kalan kumaşları yeniden kullanıma uygun hale getirerek ‘ikinci şans’ tanıyor.

‘LF Fashion by Zeynep Kartal SS 2023 Ready To Wear Koleksiyonu’ yeni kaynak tüketimini minimize ederken, en önemli etnografik ve historik göstergelerden biri olan kumaşlarla sürdürülebilir bir geleceği vurguluyor. 15 yıllık kumaşların etik boyama metoduyla yeniden tasarlandığı koleksiyon, geçmişin ve geleceğin sentezini bir arada sunuyor.

“KUMAŞLARA İKİNCİ BİR ŞANS VERDİM”

İngiltere’de yaşayan Türk tasarımcı Zeynep Kartal Londra Moda Haftası kapsamında erteledikleri defilesi hakkında şunları ifade ediyor: “Kariyerim boyunca birkaç kez bir araya gelme şansı yakaladığım Kraliçe II. Elizabeth’in vefatından dolayı Londra Moda Haftası kapsamında düzenlemeyi planladığımız defileyi erteledik. Koleksiyonumuzun hazırlık sürecinde de hep yanımda olan sürdürülebilir bir yaşamı her zaman destekleyen Lady Amelie’nin bu amaç için defilemde yürümesi bana ayrı bir güç verdi. Modanın zamansız olması hayatımızın pek çok alanında önem taşıyor. Dünya devi tedarik şirketi Londra merkezli Li & Fung ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinde daha iyi bir gelecek için geçmiş yıllarda kullandığım kumaşlara ikinci bir şans vererek ‘LF Fashion by Zeynep Kartal SS 2023 RTW Koleksiyonu’nu tasarladık. 15 yıllık bir geçmişe sahip olan yeniden yorumladığım kumaşlarla ortaya çıkan koleksiyonumuzla aslında dönüşümün getirdiği iyiliği bir kez daha vurgulamak istedik.”

“DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK”

Li & Fung İngiltere ve Avrupa Müdürü Destan Bezmen defile sonrasında gerçekleştirdikleri iş birliği hakkında şu yorumları yapıyor: “Kaynaklarımız maalesef her geçen gün azalmaya devam ediyor. Bu sorumluluk bilinciyle hareket eden dünyanın dev tedarik şirketi Li & Fung olarak, doğrudan ve dolaylı olarak tedarik zincirlerimizde sürdürülebilir bir geleceği ana odağımıza alarak, sektörümüzde emin adımlarla ilerliyoruz. 30 yıldır moda kariyerini hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürdüren Zeynep Kartal ile daha iyi bir dünya için güçlerimizi birleştirdik.”

LADY GAGA LIZ HURLEY GİBİ İSİMLERLE ÇALIŞIYOR

İngiltere’de yaşayan Türk tasarımcı Zeynep Kartal, İngiltere Parlamento Binası’nda ilk kez defile yapan tasarımcı unvanını taşıyor. “Make a Wish”, “Boot Out Breast Cancer” ve David Beckham tarafından kurulan “Kirsty Club” dernekleri ile düzenlenen önemli projelerde yerini alan Kartal, III. Sultan Selim’in İngiliz Amiral Nelsona armağan ettiği elmas çelenk şeklindeki nişandan ilham alarak tasarladığı 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu ile de dikkatleri üzerine çekmişti. 2019 yılında Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber yaptığı tasarımları, geçtiğimiz yıllarda Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlediği defilede sunmuştu.

Royal Ascot Fundraiser ve İngiliz Sağlık Bakanlığı iş birliği içinde, sağlık profesyonellerini desteklemek için “Styled with Thanks” adı altında başlatılan bağış kampanyasının da tek Türk moda tasarımcısı olarak tanınıyor. Lady Gaga, Kylie Minogue, Liz Hurley, Michelle Keegan, Elie Goulding, Amanda Holden, Debecca Adlington, Cheryl Cole, Coleen Rooney, Whitney Port, Pixie Lott, Marina ve The Diamonds gibi birçok ünlü isimle çalışmalarını sürdürüyor.

Manchester’ın en prestijli törenlerinden biri olan MCR Moda Festivali’nde “İngiltere’nin En İyi Moda Tasarımcısı” ödülüne layık görülen tasarımcı, moda dünyasına ve sosyal sorumluluk projelerine katkılarından dolayı Bolton Council tarafından “Onur Ödülü”nü aldı. Zeynep Kartal, 2021 yılında İngiltere’nin 300 yıllık bir simgesi haline gelen The Royal Ascot’un Moda Kurulu Başkanı görevine başladı. Hala bu görevi sürdürmeye devam eden tasarımcı, üniversitelerde tasarım atölyeleri düzenleyerek genç moda öğrencilerine tecrübelerini aktarmaya devam ediyor.