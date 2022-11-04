Ulaş Divarcı: Mevcut duruma meydan okuyoruz

Camper'in ilk modelinden bahseder misiniz?

Camaleón, markamızın ilk ayakkabısı. Bu model Akdeniz mirasımızın olağan zarafetini, zenginliğini ve sadeliğini özetliyor. Birkaç yüzyıl öncesine kadar yerel çiftçilerin giydiği kırsal ayakkabılardan esinlenen bu çizgi, gündelik ayakkabıların simgesi haline geldi.

Camper ile özdeşleşen Pelotas’un hikayesi nedir peki?

En tanınmış simgelerimizden biri olan Pelotas, 1995 yılındaki lansmanından bu yana 11 milyondan fazla sattı. Spor öncülerinden esinlenen, ayakkabının dış tabanında, benzersiz yastıklama sistemini ayırt edici bir görünüm ile harmanlayan 87 top bulunuyordu. 2020 sonbahar kış sezonundan itibaren Pelotas Ariel modellerimizde kaliteli materyalleri ve dayanıklı yapıyı öne çıkararak ömür boyu garanti sunmaya başladık.

Üretimle ilgili, bio içerikli ürünleriniz var mı?

Bu sezon bazı dış tabanlarımızda doğal bir malzeme olan şeker kamışı kullandık. Şeker kamışı enerji tasarrufu sağlayan doğal bir bitkidir. Çabuk büyür ve atmosferdeki karbonu azaltır. Bu malzemeyi ultra hafif EVA ile birleştirdik. Bu materyal atığı yarıya indirerek performansı arttırır. Bu sezon bu doğal malzemeyi Karst, Brutud ve Runner K21 modellerinin dış tabanında kullandık.

Modellerin ilham kaynağını nasıl özetlersiniz?

Her sezon yeni ve orijinal tasarımlarla mevcut duruma meydan okumaya devam ederken, bazı klasik konseptlerimizi yeniden tasarlamaya çalışıyoruz. Çoğu zaman hayatın her yürüyüşü için bir Camper tarzı olduğunu keşfederiz. Baştan beri “gündelik” kelimesi bize özel bir şey ifade etti. Ayakkabı ve elbise ayakkabısı arasında var olan rahat fakat rafine stiller oluşturuyoruz.

Bu sezonki modellerinden bahseder misiniz?

Bu sezon Camper tutkunlarını çok daha özel modeller bekliyor. Camper yeni sezonda bitkisel tabaklanmış deri, geri dönüştürülmüş yün, organik pamuk ve selüloz bazlı tencel ve bambu gibi dayanıklı, sertifikalı malzemelerin kullanılmasının yanı sıra genel atıkların azaltılmasına da öncelik veriyor. Camper ayakkabıların su geçirmemesi için Goretex malzemeler kullanılıyor. Ekstra sıcaklık için Primaloft izolasyon malzemesi tercih edilirken, iyi bir kış tutuşu ve kaydırmazlık için ise Michelin ve Vibram dış tabanları içeren ayakkabılar üretiliyor. Ve tabi bu sezon bizi heyecanlandıran bir diğer durum ise CAMPERLAB ürünlerini ilk kez Türkiye’ye getirdik. Çok farklı ve birbirinden özel modellerin moda severlere ilham olacağına inanıyoruz.

Genel olarak ayakkabı trendlerinden bahsedebilir miyiz?

Çok renkli twins loaferlar ve iki tonlu junction ayakkabılar ile fonksiyonel ofis giyimine eğlenceli bir yaklaşım sunarken, Ground outdoor ayakkabı gibi alışılmadık ve macera sever stillerle öne çıkıyoruz. Bu sırada günlük şehir yaşamını da Bonnie botlar ile renklendirdik. Koleksiyonda meşe, adaçayı, derin mavi, siyah ve gri gibi kış tonlarıyla doğadan ilham alırken bir yandan da ofis mavisi, post-it sarısı ve dosya kırmızısı gibi göz alıcı renklerle iş ve eğlence dünyasını yeni sezonda bir araya getirdik.

CAMPERLAB tasarımlarının özelliği nedir?

Camper’ın Kreatif Direktörü Achilles Ion Gabriel’in tasarladığı CAMPERLAB ürünleri bu yıl ilk kez Türkiye’ye geldi. Daha cesur, daha büyük unisex tasarımların yer aldığı CAMPERLAB koleksiyonu bu sezon hiç kuşkusuz dikkatleri üzerine çekmek isteyenlerin tercihi olacak. CAMPERLAB koleksiyonu Camper İstinyepark ve Camper Zorlu mağazalarımızda olacak.

Türkiye’de bu yılki satış hedeflerinizden bahseder misiniz?

Türkiye operasyonunu 2022 yılı itibarıyla yüzde 100’ün üzerinde büyüme ile kapatacağız. 2023 yılında Euro bazında %15 büyümeyi hedefliyoruz. Adet olarak 210 bin ile kapatacağız bu seneyi. Gelecek sene de 240 bin civarına çıkacağız.

“EN ÇOK CAMPER MAĞAZASI OLAN 3’ÜNCÜ ÜLKEYİZ”

Camper, Türkiye’de sevilen bir marka. Rakamlar da bunu doğruluyor. Ulaş Divarcı, “Türkiye ve Rusya, Camper’ın dünya cirosunun yüzde 10’unu yapıyor. Türkiye olarak dünyada en çok Camper mağazası olan üçüncü ülkeyiz. 24 mağazamız var” diyor. Elbette bir numara 50 mağaza ile markanın doğduğu topraklar olan İspanya. İki numarada Portekizİtalya var. Divarcı, Türkiye’de her yıl 200-250 bin çift ayakkabı sattıklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Camper dünyada yılda 2.5 milyona yakın ayakkabı satıyor. Şimdi Camper Türkiye olarak 2025-2026 hedeflerini çalışıyoruz. Orada hedefimiz tüm cironun yüzde 20’sini yapmak.” Dünya için değer yaratarak en iyi olmaya çalışan sertifikalı B Corp şirketleri arasına girdiklerini de belirten Ulaş Divarcı, “Biz ayakkabıların çoğuna iki yıl garanti veriyoruz. Onun dışında belli modellere boyu garanti veriyoruz. Derilerimiz, sertifikalı deridir. Çevreye en zarar veren fabrikalarda üretilmiş özel tekniklerle üretilmiş derilerdir. Doğal boyalar kullanırız. Kullandığımız plastik malzemeler geri dönüştürülmüş malzemelerdir” diyor.