Vegan sepetimizi kaça doldurabiliriz?

Şebnem TURHAN

İngiltere’nin başı çektiği ocak ayı boyunca bitkisel beslenmeyi temel alan Veganuary’nin (Vegan Ocak) sonuna yaklaşıyoruz. Tam bir veganlık ayı olarak kutlanılan ocak ayında bitkisel beslenme üzerine araştırmalar da oldukça artıyor.

Uluslararası araştırma şirketi NetCredit, hangi ülkelerin en uygun fiyatlı vegan ve navegan ürünler sağladığını belirlemek için bir araştırma yaptı. 70 ülkede düzenlenen araştırma Türkiye’yi kapsamasa da 12 üründen oluşan vegan sepetin Türkiye’de kaça dolduğunu hesapladık.

NetCredit’in hesaplamalarına göre tüm dünyada 12 ürünlü vegan sepeti en ucuz doldurabileceğiniz ülke 17.19 dolarla Polonya. Türkiye ise 27.5 dolarla doldurabileceğimiz vegan sepetle 13’üncü sırada yer alıyor. NetCredit aynı zamanda yemek sepetinin ortalama günlük ücretin ne kadarına mal edildiğini de hesapladı. Bu hesapta en uygun fiyatlı ülke ABD olurken Türkiye’de bu hesabı yapmak mümkün olmadı.

NetCredit’in araştırması Birleşik Arap Emirlikleri’nin, dünyanın en pahalı vegan menüsüne olduğunu gösterirken ülkede vegan seçenekler vegan olmayan eşdeğerinin iki katından fazlaya mal oluyor.

Araştırmaya göre en ucuz vegan temel ürünler Polonya’da, ancak en uygun fiyatlı olanlar Amerika Birleşik Devletleri’nde. Vegan olursanız, ABD dünyanın 33. en ucuz navegan market alışverişini sağlarken vegan olduğunuzda ABD en ucuz 10’uncu ülke oluyor. Paraguay, vegan olana kadar Polonya ile eşit derecede ucuz olurken hayvansal ürünleri yemeyi bıraktığınızda Paraguay’da bir sepet gıdanın maliyeti iki katına çıkıyor.

Bir vegan yiyecek sepeti navegan sepetten yaklaşık 4 dolar daha ucuza mal olsa da, İsviçre pahalı bir pazar olmaya

vam ediyor. Vegan alışveriş listesinin normal versiyondan daha ucuz olduğu diğer ülkeler arasında İzlanda, Jamaika ve Avustralya yer alıyor.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE DURUM NE?

Bir diğer araştırma ise Oxford Üniversitesi’nden geliyor. Oxford Üniversitesi’nin yeni araştırmasına göre Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya ve Batı Avrupa ülkeleri gibi ülkelerde yaşıyorsanız; bu diyetlerden birini benimsemeniz yemek faturanızı üçte bir oranında azaltabilir! Üniversitenin yedi sürdürülebilir diyetin maliyetini 150 ülkedeki tipik diyetle kıyaslamak için Dünya Bankası’nın Uluslararası Karşılaştırma Programındaki gıda fiyatlarını kullanarak oluşturduğu çalışma sonucunda düşük et ve süt içeriğine sahip fleksitaryen diyetler, maliyetleri yüzde 14 oranında azalttı. Vejetaryen diyetler de vegan diyetlere benzer oranda azalmalarla (%27-31) ikinci sırada yer aldı. Pesketaryen diyetlerde ise maliyetler %2 civarında artış gösterdi.

Oxford Martin Gıda Geleceği Programı araştırmacısı Dr. Marco Springmann “Benim gibi bilim insanları sağlıklı ve çevre dostu beslenmeyi savunurken, genellikle sırça köşklerde oturduğumuz ve çoğu insan için ekonomik bakımdan erişilemeyen bir şeyi teşvik ettiğimiz konuşulur. Yaptığımız bu çalışma; gerçeğin, konuşulanın tam tersi olduğunu gösteriyor. Bu diyetler, gezegenimizin sağlığı için daha iyi olabilir.”

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