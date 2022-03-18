Yarın yokmuşçasına dans!

Begüm Demircioğlu

Sizi biraz tanımak isteriz. Baturalp Yılmaz kimdir?

Antalya’da doğdum, üniversiteye kadar oradaydım. Eskiden sporcuydum sonra müzikle tanıştım. Kısacası müzik yapıp hayatta kalmaya çalışan bir insanım…

Son olarak “Ay bile baksa gözlerine tutulur” şarkınızı dinleyicilerine sundunuz. Aldığınız tepkiler nasıl?

İnsanların verdiği tepkilerin üzerine düşünmüyorum. Genelde kendimle ilgili derdim var. Bu tekliler bir albümün parçaları… Günümüzde albümü direkt koymak zor olduğu için albümü mayıs ya da haziranda yayınlayacağım.

Sahnedeki Baturalp nasıl biri, ne hissediyor, neler yaşıyor?

Sahnede ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum. İnsanların basmakalıp yaşadığını düşünüyorum ama sahne öyle bir şey değil… Sahne benim için yarın yokmuşçasına çaldığım, dans ettiğim bir yer.

Bağımsız ve kavramlara inanmayan bir profil çiziyorsunuz…

Genel olarak kimseyi bir kalıba indirgemedim. Doğru ya da yanlış diye bir kavramım yok. Herkesin bir bakışı var. Hepimiz acemiyiz. Hepimiz kendimizce algılamaya doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Ama doğrunun olmadığını göremiyoruz maalesef. Ben ise içimden geldiği gibi davranıyorum.

Rap müzik alternatif müziğin önüne geçti. Ne düşünüyorsunuz?

Bir anlık trendle alakalı… 10 yıl sonra başka bir trend sevilecek. Asıl mesela müziğin güzel olup olmaması ile ilgili… Benim için iki şey var; iyi müzik ve kötü müzik.

Gündem malum… İnsanlara umut verebilmek için ne derdiniz?

Bence umudu sadece kendilerinde arasınlar… Kimse kimseye umut veremez. Aşk gibi… Aşk ya içinde vardır ya yoktur. En büyük hedefinizi sorsam? Her zaman kendimi geçemek, kimseye muhtaç olmamak ve sorumluluğunu almamak.