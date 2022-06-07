Yeni çağın ikonları

Merve YEDEKÇİ

Bu proje nasıl ortaya çıktı, süreç nasıl ilerledi?

Heritage İstanbul müzecilik, kütüphanecilik fuar ve konferansı etkinliklerini altı yıldır başarı ile yapıyoruz. Bilhassa Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın büyük desteği ve katılım ile kültür mirası haftasına dönüşen bu etkinlik her yıl giderek daha da büyüdü. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali içerisinde bu yıldan itibaren “kültür mirası konusuna da yer vermek istiyoruz” söyleminin ardından biz de BKY bu konudaki tecrübemiz ve uluslararası birlikteliklerimiz ile katılıyoruz.

Kültürel miras meraklılarını bu sergide neler bekliyor?

Kültür mirası içeresinde bilhassa Beyoğlu Kültür Yolu festivalinin içeriğine uygun olabilecek alanın müze mimarisi ve sergileme olduğunu düşündük. Çünkü Beyoğlu havzasında birçok müze projesi var, biz de müzecilik konusunu odak alarak ilerlemek istedik. ‘Hafıza Mekanları, Müzeler: Mimari ve Sergileme’ konsepti ile yola çıktığımız bu konferans ve sergi sürecinde ulusal ve uluslararası birçok müze mimarı ve sergileme tasarımcısı ile temasa geçerek, 15 günlük festival sürecinde yaptıkları projelerle ile sergide yer almalarını ve konferanslarda konuşmacı olarak yer almalarını sağladık.

Bu mimari eserler ve projeler neye göre seçildi?

Dünyada müze mimarisi yeni çağın ikonik yapıları olarak göze çarpıyor. Şehirler ve devletler bu konuda uluslararası bir yarış halindeler. Bu nedenle dünya çapında birçok mimar ve sergileme tasarımcısı da gerek yapıları gerek iç dizaynları ile bu alanda eserler veriyor. Buradan bakıldığında öne çıkmış birçok mimar ve sergileme tasarımcısını projeye dahil ettik.

Ziyaretçilerin özellikle hangi duygular içinde ayrılmasını umuyorsunuz?

Biz bu proje ile uluslararası tasarımcıları İstanbul’a davet ederken sadece konuşma yapmasını öngörmedik, ayrıca Türkiye’den birçok kurum ve kuruluşun bu kişilerle temas ederek yeni iş birlikleri oluşturmasını hedefliyoruz. Dolayısıyla organizasyon kendi süreci içerisinde değil olası iş birlikleri, uzun soluklu beraberliklere yol açabilecek bir yapıda planlandı.

Bundan sonraki hareket planınız ve yeni projeleriniz nedir paylaşır mısınız?

Heritage İstanbul olarak bundan sonra Beyoğlu Kültür Yolu festivalinin bir paydaşı olarak, kültür miras alanında projelerle yer alacağız.

Fuar ve konferans olarak da önümüzdeki dönemde Abu Dabi – Middle East Taşkent – Turquise projelerimizle sadece Türkiye’de değil farklı coğrafyalarda kültür miras bilincini artırmaya yönelik projelere imza atacağız.

TÜRK KÜLTÜRÜNE HAYRAN KALDIM

Yuki İkeguchi / Kengo Kuma & Associates Ortağı

Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz OMM projesi sürecinin bizim için çok özel bir yeri var. Projenin sorumlu mimarı olarak 2016‘dan 2019’a kadar geçen 3 yıllık süreçte Türkiye’yi ve kültürü ilk elden tanıma ve deneyimle fırsatı buldum ve hayran kaldım. Türkiye’nin kültür ve sanat alanlarına büyük katkısı olacağını düşündüğüm bu etkinlikte yer almaktan ötürü çok mutluyum.

FARKINDALIĞIN YARATILMASINA KATKIDA BULUNMAK ÖNEMLİ

Yama Karim / Studio Libeskind Ortağı

Kültürel mirasın korunması konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı amaçlayan bir etkinlik, hem zamanında hem de kolektif ve bireysel tarihimizin bir uzantısıdır. Günümüzün siyasi ikliminde ve jeopolitik kargaşada, tarihimizi, sanatımızı ve kültürümüzü depolayacak, kaydedecek ve sergileyecek kurumların ve farkındalığın yaratılmasına katkıda bulunmak her zamankinden daha önemli. Studio Libeskind, uygulamalarımızın çoğunu dünya çapında müzeler, performans salonları, galeriler ve anıtlar ile çok sayıda ve çeşitli kültür projelerine adadı. Onur duydum ve tartışmalara katkıda bulunmayı dört gözle bekliyorum.

BU ETKİNLİK İÇİN BENİM TASARLADIĞIM BİNA KULLANILDI

Emre Arolat / Architecture Kurucu Mimarı

Heritage İstanbul Kültür Yolu Festivali’ni ilk dönemlerinden beri ilgiyle takip ediyorum. Bu yıl etkinlik kapsamında kültür yapılarının mimarlığı üzerine bir serginin düzenlenmesini, bu çerçevede son dönemde içinde bulunduğumuz coğrafyada inşa edilmiş yapıların bir arada görülüp değerlendirilebilmesini ve yine bu kapsamda yapıların mimarlarının tasarladıkları mekanların varoluş felsefelerini izleyicilerle paylaşıyor olmasını çok kıymetli buluyorum. Bu etkinlik için benim tasarlamış olduğum bir yapının kullanılması da kişisel olarak bana ayrı bir keyif veriyor doğrusu.