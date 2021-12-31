Yıldızlar 2022 için neler söylüyor?

Her sene olduğu gibi bu yıl da sağlık, mutluluk, barış ve huzur var temennilerimiz arasında… Peki, gökyüzü ve yıldızlar bize 2022 için neler söylüyor? Meraklıları, meraklısı olmasa da ‘ne olacak acaba’ diyenler için işte yıldızların söyledikleri ve astrologların yorumuyla 2022 yılı beklentileri…

ASTROLOG SEMA TOKAT: İyileşmenin yılı olacak

Yeni yıla şans, bolluk-bereket ve fırsat gezegeni Jüpiter’in Balık burcuna geçişiyle başlıyoruz. Jüpiter, 29 Aralık-11 Mayıs ve 28 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında Balık burcunda olacak. Güneş sisteminin en büyük ve en iyicil gezegeni Jüpiter, zorlu geçen sınavların ardından bizlere şifa, iyileşme ve maneviyat enerjisini bolca sunacak. Rahatlama, umutların artması ve en önemlisi de bazılarımız için ilahi adaletin işleyeceği bir süreç başlayacak.

Geçtiğimiz yıl, Satürn’ün Kova’daki kısıtlamalarını artıran Jüpiter, şimdi yönettiği Balık burcunda hak edene hakkını vermeye hazırlanıyor. Mayıs ayına kadar manevi olarak güçleneceğimiz, kendimizi daha iyi hissedeceğimiz bir zaman diliminde olacağız. Şefkat, empati, birlik ve bütünlük anlamında daha içten bir kavrayış hakim olacak. Sevgi ve iyilik ön planda olacak. Balık burcu birliğin ve bütünün hayrına çalışır. Jüpiter ile biraraya geldiğinde birlik bilincinin, kollektif iyileşmenin büyümesini ve içselleştirilmesini sağlar. Dolayısıyla, COVID sürecinin sona ermesi veya etkili ilaçların geliştirilmesi de çok daha mümkün görünüyor.

ROMANTİZM DORUKTA

Jüpiter Balık’tayken hayatımızdaki gelişmelere daha yoğun bir teslimiyet duygusu içinde karşılık vereceğiz. Vicdan ve anlayış hali yumuşak geçişleri sağlayacak. Bol bol şifanın akacağı bir dönem olacak. Spritüel uygulamalar, meditasyonlar ve enerji çalışmaları da zirve yapabilir. Modern Astrolojiye göre Balık burcunun yönetcisi olan Neptün’ün de aynı burçta yer alması, hayalini kurduğumuz birçok şeyin gerçek olmasına bizi oldukça yaklaştıracak bir dönem. Özellikle Nisan 2022’de Jüpiter, Neptün ve Venüs’ün kavuşumları, size hayatınızın en iyi dönemini yaşatabilir.

KURTARICI BEKLEMEK YANILTIR

Altının çizilmesi gereken en önemli detay ise, astrolojinin her zaman iki yönlü çalıştığının bilinmesidir. Hangi yönü kullanacağımız doğum haritamızla birlikte özgür irademize bağlıdır. Bu nedenle hem Jüpiter’in hem de Balık burcunun çalışabilecek gölge taraflarına dikkat etmek gerekir. Bu yoğun Balık etkisi ile gerçek alem ile sanal alem birbirine karışabilir. Fazla hayalci olmak, sizi gerçeklerden uzaklaştırıp büyük bir yanılgı içine de sürükleyebilir. Jüpiter, girdiği alanın ne ve nasıl olduğuna bakmadan orayı büyütür. Balık’ta yer aldığı süre boyunca hayal kurmayı abartarak gerçeklerden ve sorumluluklardan kaçmayı da büyütebilir. Bu kaçış neticesinde çeşitli bağımlılıklar, tembellik ve atalet de artabilir. Beklentiyi fazla yüksek tutmak hayalkırıklığına uğratabilir. Sürekli kurtarıcı beklemek, bu yüzden de hayatla yüzleşmemek ve çalışmaktan kaçmak; hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak bizi yine kısır döngüye sokar ve krizleri yaşamaya devam etmemize neden olur. Diğer taraftan sanatın her koluyla ilgili güzel gelişmeler yaşanacaktır. Artan hayalgücü ve ilham ile olağanüstü eserlerin ortaya çıkması muhtemel.

KENDİ KAYNAKLARIMIZA DÖNMELİYİZ

Türkiye özelinde baktığımızda ise, Kasım ayındaki tutulmayla etkisini görmeye başladığımız ekonomiye dair gündemler, önümüzdeki 1,5 yıl daha konuşulmaya devam edecek. Özellikle yukarıda bahsettiğim Jüpiter Balık süreci, bir bolluk dönemi yaşatsa da, enflasyonun hızlı bir şekilde artmasına neden olacaktır. Ayrıca Ay Düğümlerinin ve tutulmaların Akrep-Boğa hattına geçmesiyle birlikte, 2022 ve 2023 ekonomi, finans, bankalar, döviz ve maddi kaynaklarla ilgili her türlü konu ülkenin ana gündem maddeleri olmaya devam edecek. 2023 yılının ortalarına kadar Güney Ay Düğümü Akrep’te, Kuzey Ay Düğümü Boğa’da olacak. Bu zaman diliminde, hem birey hem de toplum olarak, kendi kaynaklarımıza dönmemiz gerekiyor. Kendi yeteneklerimizi keşfetmemiz ve geliştirmeliyiz, uygulayıcı yanımızı daha aktif kullanmalıyız.

TARIM, TOPRAK VE EKONOMİ KONUŞULACAK

Güney Ay Düğümü, bırakmamız gereken yönlerimizi gösterir. Bu nedenle Akrep burcunun gölge yanları olan kriz çıkarma, krizden beslenme, olaylara fazla dramatik yaklaşma, uç duygularda saplanıp kalma gibi özelliklerimizden uzaklaşmamız gerekiyor. Daha kalıcı, istikrarlı ve sabırla işlenen durumları hayatımıza çekmemiz, hoşgörü ve nezaketi arttırmamız, barışçıl yönümüzü güçlendirmemiz Kuzey Ay Düğümü Boğa’nın taleplerinden. Bu sürede; tarım ve toprak ile ilgili meseleler, ayrıca kıtlık durumları da daha çok gündeme gelecek.

DR. BAHAR ZEYNEP BARUT: 2024 ve sonrası için bu yılı yaşamalıyız

Döngüsel ekonominin artık şart olduğunu ve üretim ekonomisini benimsemenin zorunluluğunu, tarım ve hayvancılık ülkesi olduğumuzu hatırlamadan refaha çıkamayacağımızı anlatan Akrep Boğa akslarında önemli gezgen döngüsü yaşayacağız. Bu süreç 2023 Temmuz ayına kadar devam edecek. Boğa; para ve toprağı, istikrar ve ekonomik dengeyi, tedarik zincirlerini, finansal yapıyı ve şirketlerin birleşme adına atacakları hareketleri temsil ediyor. Akrep ise tam ölecek iken yeniden doğmayı ve iş hayatında üretimin öneminin yeniden anlaşılmasını anlatıyor. Diğer taraftan ise tıkanıklıkları ve krizleri de anlatıyor akrep… İşin içinde çılgın şok edici Uranüs de var. Üstelik tutulmalar çok aksiyonlu ve krizli…

Uranüs demek şok etkisi ile piyasaların alt üst olması, aynı zamanda teknoloji devrimlerini verir ki daha önce Uranüs Boğa döneminde dijital para yatırım aracı olarak giderek artırmıştı. Fakat Uranüs bu sefer 2022’de bu tarz kripto yatırımların dengesinin olmayacağını anlatıyor bize. Ve kripto para yatırımcıların özellikle Merkür gerilemelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Dip noktaları çok fazla göreceğimiz kripto para piyasasında dipten toplama yapıp uzun vadeye bırakacakları bir politika izlerlerse 2024 denge hali ve kâr zamanı olabilir.

BAKIR VE PLATİN ÇOK KONUŞULABİLİR

Şubat ayı bizim için çok önemli… Özellikle şubat ayındaki ‘yeni ay’ tetikleyici bir yeni ay olacaktır. Venüs ve Merkür Retro’su bitmiş olan gökyüzündeki hareketlerin yansıması, ülkemizde yeni bir dönemi aydınlatacak mesajlarla dolu. Mayıs ayında, tutulmayla birlikte yaşanacak daralma ile aşağı yönde hatta dip yönde bir borsa endeksi bizi bekliyor olabilir. Nisan’a kadar doğru ekonomik model ve politikalar uygulanmazsa, dış borçlarımızın etkisiyle gerçekten derin zorlanmalar yaşanabilir. Mart ayında yükselişler yatırımcılarını tatmin edici düzeyde olabilir. Hatta getirileriyle memnun edecek olan altın ve gümüşün yanında özellikle bakır ve platin çok konuşulabilir.

Borsa yatırımcısının yüzünü güldürecek olan bazı kağıtlar var 2022’de, yatırım ve finans, sigorta, telekomünikasyon, beyaz eşya, enerji ve içecek gruplarında temettü açıklayacak olanlar güvenli liman denilebilir. Ama yıl boyunca eller yürekte bir süreç yaşanacaktır.

30 Nisan 2022’de Boğa burcunda bir Güneş tutulması olacak. Uranüs ile birleşiyor olması bize diyor ki, değerli madenler ve finansal piyasalarda yeni ürünlerin, dijital para piyasalarda bulunan ürünleri de içine alacak, yatırımcıların dengesini bozacak gelişmeler ve düzenlemeler yapılacaktır. Bu dönemde ekonomik dalgalanmalara dikkat etmekte fayda var. Özellikle fiyat artışları, enflasyon, zamlar ve dalgalı yatırım araçları can sıkabilir.

30 Nisan 2022’de Boğa burcunda bir Güneş tutulması olacak. Uranüs ile birleşiyor olması bize diyor ki, değerli madenler ve finansal piyasalarda yeni ürünlerin, dijital para piyasalarda bulunan ürünleri de içine alacak, yatırımcıların dengesini bozacak gelişmeler ve düzenlemeler yapılacaktır. Bu dönemde ekonomik dalgalanmalara dikkat etmekte fayda var. Özellikle fiyat artışları, enflasyon, zamlar ve dalgalı yatırım araçları can sıkabilir.

Yıl sonuna doğru dengeler iyice bozulabilir; Dolar/TL ve gram altında, gümüş, bakır ve platin ile petrol piyasasında da dengesiz bir hareket bekliyorum. Tüm bunların yanında; 3-7 ve 20 Ocak ile 23-29 Ocak arası, 3 Şubat, 19-28 Şubat arası, 6,10, 17 Mart tarihleri ile 28 Mart civarı, 4-12 Nisan arası ile 30 Nisan civarı, 4 ve 11 Mayıs, 4, 11 ve 20 Haziran tarihleri, 4, 7, 28 Temmuz, 11-20 Ağustos arası, 28-30 Ekim ve 5 Kasım ile 8-24 Kasım arasındaki dönem ile 10 Aralık ve 22 Aralık tarihleri (+/-5 gün ihtimal ile) Türkiye için ekonomik ve siyasi anlamda önemli tarihler olacaktır.