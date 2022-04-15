Yolu takip eden değil, yolu açanız

Volkan DEMİRKUŞAK

Saat dünyasının buluşma noktası Cenevre’de sohbet etme şansı bulduğumuz İtalyan marka Panerai’nin CEO’su Jean Marc Pontroue öncelikle çok enerjik ve net bir yönetici.

İtalyan markanın denizcilik serüvenini yakın takipte olan bir saat sever olarak fuarda da öncelikle bir Touch and Feel olarak adlandırılan seansa katılıp tüm yeni modelleri keşfettim. Ardından Pontroue ile fuar alanını gezdik; oldukça özel hazırlanmış ve ipad’lerle tüm modellerin detaylarını takip ettiğimiz alanın ardından Pontroue ile markanın geleceğini konuştuğumuzda ilk dikkatimi çeken markaya güveni oldu.

“TASARIM DETAYLARI SUNUYORUZ”

Pandeminin saatçilik sektörüne etkileriyle başladığımız sohbette, sektörün süreçten etkilendiğini fakat işlerin normalleştiğiyle söze başlayan Pontroue, “Oldukça zorlu bir yılı geride bıraktık, gerek üretim gerekse talep tarafında zorluklar oldu; bu daha önce deneyimlediğimiz bir durum değildi. Nihayetinde burada yüz yüzde yapılan bir fuar bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Müşteri deneyimlerinin de kendileri için önemine değinin Pontroue, “Onlara kulak verdik, 47 mm’lik kasa çapı yerine önce 42 sonra 44 mm’lik modellerimizle buradayız. Paneristi adındaki komunitemiz bizi bu konuda çok yönlendirdi, bolca onlara kulak verdik ve 44 mm’lik ideal saatimiz ortaya çıktı” dedi.

Pontroue’ye Carbotech’i sordum: “Marka asker kökenli, denizci bir marka. 1997’de kurulduk daha 25. yaşımızı yeni doldurduk. Öncü olmak görevimiz. Özellikle büyük saatlerde, karakteristik özelliği olan saatler üretiyoruz. Saate uzaktan baktığınızda onun Panerai olduğunu anlamanız için tasarım detayları sunuyoruz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YENİ İŞ MODELİ

Beş yıl içerisinde nerede olmak istiyorsunuz soruma da açık yüreklilikle, “Gelecekte de gurur duyacağımız modeller yapmak istiyoruz. Ben benden önceki yöneticilerin modelleriyle gurur duyuyorum, benden sonrakiler de bunlarla gurur duyacaklar. Geleceğin modellerini şimdiden tasarlamanın mutluluğu, yüzümdeki” yanıtını verdi.

Marka, geri dönüşüm konusuna da duyarlı. Pontroue, “Geri dönüştürülmüş materyallerden üretilmiş kutularımız yine geri dönüştürülmüş materyallerden yapılan saat kayışlarımız var.

Normal bir saat markası değiliz, kendi yolumuzu çiziyoruz. Yüzde 95 oranında çeliğimiz geri dönüştürülebilir. Tüm modellerimizde böyle malzemeleri daha çok kullanmaya devam edeceğiz. Tüm rekabet ettiğimiz markaları da bu konuda bizi takip etmeye bekliyoruz, kopyalamak mümkün, esinlenmek bedava. Bunu birlikte başarabiliriz, bu bizim yeni iş modelimiz.

DENİZCİLİK DÜNYASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Panerai’nin CEO’su Jean Marc Pontroue’yi yakalamışken Luna Rossa ve Brabus işbirliklerini de soruyorum. Şu yanıtı veriyor: “Bu işbirlikleri bizim için önemli çünkü tekne dünyasına çok kıymet veriyoruz. Brabus ve Luna Rossa bize bunu sağladı. Brabus teknelerde logomuzu görmek önemli. Yüzde yüz teknik bir işteyiz. Saatler mekanik ve teknoloji göstergesi, dolayısıyla tekneler, denizcilik dünyası da bizim fokusumuz.”