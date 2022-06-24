Zeid ile buluşmaya hazır mısınız?

Merve YEDEKÇİ

Platformunuzun işleyişini anlatır mısınız?

Artiox, eksper onaylı ve sigortalı sanat eserlerini blockchain teknolojisiyle tokenize ederek, kullanıcıların bu eserlere diledikleri miktarda yatırım yapabilmelerini sağlayan, yeni nesil sanat yatırım platformudur. Hem web hem mobil uygulamalarıyla 7/24 aktif olan Artiox platformunda kullanıcılar sanat yatırımlarını etkili bir şekilde yönetirken, yatırımlarının anlık değerlerini istedikleri zaman gözlemleyebiliyorlar. Bugüne kadar değerleri toplamı 1,75 milyon TL olan 12 farklı arz gerçekleştiren Artiox, oluşan ikincil piyasasında ise 30 milyon TL üzerinde bir hacim de gerçekleştirmiş durumda.

Ne zaman kuruldu?

2019 Mayıs ayında Ankaralı iş insanları Mehmet Toprak ve Murat Aksöz’ün yapmış olduğu tohum öncesi yatırım ile faaliyetlerine başlayan Artiox, başlangıçta almış olduğu yatırım ile dört kişilik ekibe ulaşarak ürün geliştirmeye odaklandı. 2020 Ağustos’una kadar devam eden süreçte ürün geliştirmesine devam eden ekip, bu ayda platformu yayına alarak ilk eserlerini arz ederek kullanıcılarıyla tanışmıştı. 2021 yılı itibari ile yeni bir yatırım turu ilan ederek 2021 Mart ayında Keiretsu Forum Türkiye ile birlikte Sertaç Özinal ve Alesta’nın da katılımıyla bu turu kapadı. Ardından daha fazla eser arzı ile daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeye devam etti. 2021 Eylül ayında Hedef Holding grubundan İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık tarafından yeni bir yatırım alarak çeşitli kırılımlar elde etti…

Hedef Holding ile yollarınız nasıl kesişti?

2021 Ağustos ayında Startup Burada Yatırım Komitesi Üyesi Kerem Özten’in tarafıma bir mesajı ile ilk tanışma gerçekleşti ve mailleşmeler sonucunda teknik bir sıkıntıdan dolayı birbirimize bir süre ulaşamadık. Ardından telefonlaşmalar devreye girerek çok da vakit kaybetmeden Hedef Holding Başkanı değerli iş insanı Namık Kemal Gökalp ile yüz yüze görüşme fırsatı bulduk ve hızlıca aksiyon alarak yatırım turunu tamamladık. Sonrası zaten Artiox için etkili büyüme metriklerinin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı.

Sanatçı ve sanat eseri seçimlerindeki kriterleriniz nelerdir?

Öncelikle Artiox’un mottosu “dünyanın en güvenli yatırım araçlarından biri olan sanat eserlerini kitleler ile buluşturmak” olduğu için sanat eseri seçimindeki en öncelikli kriterimiz, seçilen eserin “yatırım sınıfı bir sanat eseri” olması. Bu konuda ikincil piyasası oturmuş, otantikasyonu ve kondisyonu konusunda emin olabildiğimiz ve sigortalanabilir olan sanat eserleri her zaman önceliğimiz. Bu sayede kullanıcılarımız Artiox’ta arz edilen eserlere sanat tarafında derin birikimleri olmasa bile gönül rahatlığıyla yatırım yapabiliyorlar çünkü eserler seçilmeden önce ciddi bir incelemeden geçmiş oluyor.

Nasıl bir yıl geçirdiniz?

Bu yıl, bizim için harika bir yıl olarak ilerliyor. Şöyle ki, son 8 ayda Artiox ciddi bir büyüme kaydederek kullanıcı tarafında yaklaşık 15 kat, arz edilen eserler tarafında 2 kat ve gerçekleşen hacim tarafında ise yaklaşık 5 kat büyüme gerçekleştirmiş durumda.

Online sanat pazarı hakkında bilgi verir misiniz?

Geleneksel sanat pazarında geçtiğimiz yıl 65 milyar dolarlık bir hacim gerçekleşmişti. Bunun online tarafında ise 12 milyar doların üzerinde bir hacim söz konusu. Bu rakama NFT’lerin hacim metriği eklenmemiş durumda.

NFT’den farkı nedir?

NFT’lerden en büyük farkı, öncelikle Artiox’ta arz edilen her esere özel ayrı bir token bulunuyor ve bu tokenler ERC20 standardında (Fungible Token). Varlığa dayalı token sınıfında bulunan bu tokenler, arkasında kendilerini temsil eden fiziksel sanat eserlerini eksper onaylı ve sigortalı bir şekilde saklıyor.

Daha önce hangi sanatçıların eserlerini satışa çıkardınız?

Bu güne kadar Picasso, Devrim Erbil, Ergin İnan, Ahmet Güneştekin gibi ünlü sanatçıların eserlerini arz eden Artiox, şimdi de Fahrelnissa Zeid’in bir eserini kullanıcılarıyla buluşturuyor. 2,5 milyon TL değerindeki bu eser, 27 Haziran Pazartesi günü kullanıcılara arz edilecek. Arzı gerçekleşen diğer sanat eserleri ise: Burhan Doğançay, Nejad Melih Devrim, Adnan Turani, Nuri Abaç, Adnan Çoker, Ahmet Oran.Talep konusunda ise Artiox olarak bu adaptasyonu sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz çünkü bazı arzlarımız 4 saniye gibi kısa sürelerde bile tamamlanıyor. Bu, en güvenli yatırım aracına ulaşım imkanı sınırlı olduğu ve giriş bariyeri yüksek olduğu için kitleler uzak kalırken, Artiox sayesinde çok katılımcılı bir pazar oluşturabiliyor durumdayız.

Yatırımcılar sanat eserlerine nasıl yatırım yapıyor?

Öncelikle kullanıcıların Artiox’a üye olması gerekiyor. Ardından kendilerine ait banka hesaplarından kurallara uygun bir şekilde Artiox cüzdanlarına para transferi gerçekleştirmeleri gerekiyor. Tüm bu işlemler çok hızlı gerçekleşen süreçler ve detaylı açıklamalara uygulamalarımızdan kolayca ulaşabilirler.

Gündeminizde neler var? Gelecek dönemde yenilikler olacak mı?

Şu an için ilk önceliğimiz Fahrelnissa Zeid eserinin arzının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi. Bizim için bir diğer önemli gündem ise yeni yatırım turumuzu kapamak. Son bir aydır da üzerine yoğunlaştığımız bu süreç bizleri çok heyecanlandırıyor ve yakın gelecek için etkili bir büyüme ve yurt dışı açılımlarımızın kilidini açacak nitelikte.

Pablo Picasso’nun 1965 tarihli, Tete D’Histrion (Le Danseur) adlı eseri de Artiox uygulaması üzerinden genel satışa sunulmuştu. Burada nasıl bir ilgi gözlemlediniz?

Dünyada bir ilk olan bu arzımıza kullanıcı tarafında yoğun bir talep ile karşılaştık. Sıkışık takvimimize rağmen yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti kullanıcılarımız tarafında farkındalığı arttırdığını düşünüyoruz.