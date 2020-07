İGA Pass 7 bin üyeyi aştı: Günlük üyelik satışı yolda

14 Temmuz 2020

İstanbul Havalimanı’nda 19 Mart 2019 tarihi itibariyle uygulamaya alınan İGA Pass üyelik programı 1 yıl gibi kısa sürede 7 bini aştı. Çocuklu aileler, iş insanları, tatile çıkan yolcular gibi pek çok farklı yolcu profilini düşünerek ve İGA Pass Plus, İGA Pass Extra ve İGA Pass Premium olmak üzere farklı segmenti bulunan prpgramda üye sayısı 7 bin 105’e ulaştı. Söz konusu üyelik ile birlikte havalimanında İGA Fast Track (hızlı geçiş), İGA Fast Check-in (öncelikli geçiş), İGA Lounge, İGA Buggy (Mini golf aracı), İGA Vale- Otopark ve şehiriçi transfer avantajlarından faydalanılabiliyor.

Önlemler üst düzeye çıkarıldı

Pandemi ile birlikte İstanbul Havalimanı’nda İGA Pass programı da dahil olmak üzere önlemler üst düzeye çıkarıldı. Hali hazırda alınan önlemler arasında şunlar yer alıyor: Tüm hizmet noktalarına el dezenfektanı konumlandırma, personelin koruyucu malzeme kullanması, sosyal mesafe uyarıları, temassız işlem kolaylığı, yolcuların temas ettiği her noktanın İGA Hijyen takımı ile yolcuya özel olarak dezenfekte edilmesi, İGA Lounge’da tüm yiyeceklerin tek kişilik, kapalı olarak paketlenerek sunulması, tüm bardaklar, peçeteler, baharatların kullan at özellikte sunulması, girişte termal kameralar ile ateş ölçümü, aşçı ve servis personellerine her saat başı swab testi ile bakteri ölçümü, duşlarda kullan-at havlu, İGA Sleepod’da sunulan ürünlerin tek kullanımlık sunulması.

Günlük üyelikler satışa sunulacak

Öte yandan pandemi ile birlikte günlük İGA Pass programı satışları da başlayacak. 40 Euro fiyatla satışa sunulacak olan İGA Pass Daily, İGA Pass Plus’ın tüm ayrıcalıklarını tek günlük olarak kapsayacak ve satışı ilk etapta igapass.com internet sitesinden, Istanbul Airport mobil uygulaması ve 444 1 442 numaralı çağrı merkezinden gerçekleşecek. Havalimanı içerisinde yer alan İGA Pass noktalarından da programın satışı başlıyor olacak. Öte yandan İGA Lounge Domestic için ise açılışın önümüzdeki ay gerçekleşmesi bekleniyor.