1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi 'SAYA’nın Sesi' oldu

İGA İstanbul Havalimanı’ndaki kültür sanat etkinliklerini tek çatı altında toplayan İGART bünyesinde, sanata daha fazla yer açılması ve özellikle genç sanatçılara destek verilmesi amacıyla başlatılan “İGART Sanat Projeleri Yarışmaları” serisinin ilki eylül ayında duyurulmuştu. 35 yaş altı Türk ve yabancı genç sanatçı ve gruplara yönelik olarak başlatılan yarışmaya 221 proje ile katılım sağlandı.

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Hüsamettin Koçan, İGART Yürütme Kurulu üyelerinden Deniz Odabaş, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu, Nazlı Pektaş’ın yanı sıra heykeltıraş Seyhun Topuz ve heykeltıraş Seçkin Pirim’in yer aldığı jürinin değerlendirmesinin ardından öncelikle finalistler açıklandı. Betül Kotil, Zafer Ali Akşit ve Celaset rumuzlu sanatçıların eserleri finale kalırken; yarışmanın kazananı Kotil’in eseri “SAYA’nın Sesi” oldu.

“SAYA’nın Sesi, İstanbul’dan dünyaya ulaşacak”

Kazanan eser, İGA İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen törenle duyuruldu ve büyük ödül eser sahibine takdim edildi.

Törende konuşma yapan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın, ziyaretçilerin bir kez daha gelmek isteyecekleri bir merkez haline gelmesinde kültür sanat çalışmalarının önemli rol üstlendiğini dile getirdi. Samsunlu, “İstanbul Havalimanı’nda her gün binlerce kişiyi ağırlıyoruz ve bu ziyaretlerin bir deneyime dönüşmesini önemsiyoruz. İGART ile bu deneyimi, yazıyla, fotoğrafla, videoyla yolcuların ceplerine birer hediye olarak sunabileceğiz. İGART kapsamında bugüne kadar hayata geçen ve geçecek olan çalışmalar, binaların ruha ve kimliğe bürünmesini sağlaması açısından çok değerli. Yarışma serisinde planlanan tüm alanların sanat eserleri ile bütünleşmesini heyecanla bekliyoruz. Bugün sonuçlanan ilk yarışmanın ardından, havalimanımız içinde önceden belirlenen 16 farklı alan için daha benzer çalışmalar devam edecek. İstanbul Havalimanı’nı sanatla bu kadar bütünleştirebilmekten ve sanatçılara yeni alanlar açan sürdürülebilir bir destek sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Küresel bir aktarma merkezi olan İGA İstanbul Havalimanı’na yönelik üretim yapmak; ortaya çıkacak eserle uzun yıllar farklı ülkelerden, kültürlerden ziyaretçilere ulaşabileceğini bilmek, özellikle genç sanatçılarımız için sıra dışı bir tecrübe. Bu cesur adımı atan tüm katılımcıları tebrik ediyor ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Birinci olarak seçilen ve yakın zamanda uygulaması başlayacak olan eserin sahibi Betül Kotil’e, bizimle birlikte yaşayacak bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum. SAYA’nın Sesi, İstanbul’dan dünyaya ulaşacak.” ifadelerini kullandı.

İGART: sanatçıya imkanlar sunulan bir açık kapı

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise İGA’nın kültür sanat alanında hayata geçirmek istediği yenilikçi projelerin önemine dikkat çekti. Koçan, “İGART Sanat Projeleri Yarışması gibi sanatçıların kolaylıkla öneride bulunabileceği ve ulaşabileceği bir mekanizma oluşturmak, böylece bağımsız sanatçıların temsil edilmesine olanaklar sunmak çok değerli. Bu gelecekçi bakış açısının sanatı desteklemek, yeni imkanlar oluşturmak ve daha çok sanatçıya alan açılmasını sağlamak için önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Başvurularda İstanbul dışında Anadolu’dan genç sanatçılarımızın eserlerini görünce İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın ne kadar doğru ve ihtiyaç duyulan bir şekilde hayata geçtiğine emin olduk. Sanatçılara mekan tanımı dışında hiçbir sınır getirmemek çok değerliydi. Yıllardır ülkemizde özlem duyulan, sanatçıya imkanlar sunulan bir açık kapı işlevi görecek olan İGART, sanat tarihimiz açısından ayrıcalıklı ve ölçekli bir adımı gerçekleştirdi ve bunu 16 farklı alan için daha planlanan yarışmalarla sürdürecek. Bugün bu kapıdan girmiş olan başta Betül Kotil olmak üzere yarışmaya katılan tüm genç sanatçıları tebrik ediyorum.” diye konuştu.

“Saya bizden bir ses”

Kazanan eserin sahibi Betül Kotil heyecanını, “Yarışmayı ilk duyduğumda ve jüri hakkında bilgi edindiğimde bu işin parçası olmayı gönülden istedim. Finalistler arasına seçildiğimi öğrendiğimde de çok adaletli bir seçim olduğuna emin oldum. Kimsenin tanımadığı ve İstanbul’dan uzak bir isimdim” sözleriyle dile getirirken projenin hikayesini de şu şekilde anlattı: “Saya’nın Sesi, uzun zamandır aklımda olan ama mekanını arayan bir projeydi. İGA İstanbul Havalimanı ve İGART sayesinde aradığı mekanı buldu. Saya, özellikle Balıkesir yöresinde kabul görmüş bir kelime. Büyük ve küçükbaş hayvanların hem korunup otlatıldığı hem de geceleri uyuduğu kapalı bir alan. Gerekli durumlarda aileler de burada hayvanlarla birlikte kalabiliyor. ‘Saya’ya gitmek’ diye söyleniyor konuşma dilinde. Kuzular doğum yapınca Saya’da kalınıyor. Gebe koyunların karnındaki yavru yüz günlük olduğunda çobanlar ‘Saya’ töreni yapıyor. Saya bizden bir ses… Bu sesin milyonlarca ziyaretçi ile buluşacak olmasından çok mutluyum.”

Uygulama bedeli İGA tarafından karşılanıyor

Kazanan proje sahibine verilen 1 milyon TL’lik telif bedeline ek olarak projenin uygulama bedelinin de İGA İstanbul Havalimanı tarafından karşılanacağı açıklandı.