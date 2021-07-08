Avrupa Hava Ulaşımı Performans Değerlendirme Komisyonuna Türkiye’den atama

Avrupa Hava Ulaşımı Performans Değerlendirme Komisyonuna İGA Havalimanı İşletmesi Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat atandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden, Avrupa’nın 5 yıldızlı havalimanı seçilen ve yolcularına sağladığı akıllı teknolojilerle öne çıkan İstanbul Havalimanı’ndan uluslararası havacılık sektörüne önemli bir atama gerçekleştirildi. İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Polat, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı Eurocontrol komitelerinden biri olan Performans Değerlendirme Komisyonu (PRC) üyeliğine seçildi. Polat, PRC Komisyonu’nda “havalimanı tekniği” konusunda görev yapacak. Avrupa’daki 41 havalimanından sorumlu olan 7 kişilik ekipte yer alacak Polat, COVID-19 sonrası hava trafiği, performans, kapasite, güvenlik konularında analizlerin yayınlanmasında etkin bir şekilde katkı sağlayacak."