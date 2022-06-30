Çin’den İstanbul’a 2,5 yıl sonra ilk uçuş
Koronavirus sonrası Çin'in Wuhan şehrinden ilk uluslararası uçuş İstanbul'a yapıldı.
Hüseyin ASLİYÜCE
Çin Halk Cumhuriyeti'nin havayolu şirketlerinden China Southern Airlines, pandemi nedeniyle 24 Ocak 2020 tarihinde durduğu İstanbul uçuşlarına yeniden başladı.
2,5 yıl aradan sonran China Southern Airlines'ın CZ-8021 sefer sayılı Boeing 787-900 Dreamliner tipi yolcu uçağı dün saat 21.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. İGA İstanbul Havalimanı'nın sosyal medya hesaplarından uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili yapılan paylaşımda, “China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden Wuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz." ifadelerine yer verildi. Seferlerin ilk etapta haftada bir gün gerçekleştirileceği bildirildi.