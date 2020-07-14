Darbe girişiminden üç ay sonra İGA HavaTrafik Kontrol Kulesi'nin temeli atıldı

14 Temmuz 2020

İstanbul Havalimanı 10,25 milyar Euro yatırım bedeli ile Türkiye Cumhuriyetinin tek kalemde yapılan en büyük altyapı yatırım projesi olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda rekor bir zaman dilimi içerisinde bitirilen ve bu yönü ile de adından söz ettiren İstanbul Havalimanının inşaatı 2015’in Mayıs ayında başlamıştı. Türkiye’nin ulaşım ve altyapı hamlesinde çok önemli yeri olan İstanbul Havalimanı’nın inşaatı 2 binden fazla kamyon, 36 binden fazla çalışanla bir yılı aşkın süre tek gün fire vermeden tüm hızıyla devam etti.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı süreç içerisinde akla ilk gelen stratejik bölgeler arasında o tarihlerde inşaatı süren Türkiye’nin en büyük projesi İstanbul Havalimanı da yer aldı. İnşaatından işletme aşamasına kadar olan süreçte yüz binlerce kişinin çalıştığı, mevcutta da binlerce kişinin istihdam edildiği İstanbul Havalimanının çalışmaları sadece bir gün durdu. O da 15 Temmuz gecesiydi. ...

İşçiler şantiyeye sahip çıktı

İGA – İstanbul Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu yaptığı açıklamada, “15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla hareket eden İstanbul Havalimanı çalışanları darbecilerin karşısına dikildi. İstanbul Havalimanı’nın yapımında çalışan kamyonlar ilk defa şantiye dışına çıkarak darbecilerin önüne set çekti. Geleceğimizin çalınmasına, demokrasinin ortadan kaldırılmasına ve egemenliğimizin yok olmasına yönelik bu darbe girişimine izin vermeyerek, Cumhuriyetimizin en büyük yatırımını başarı ile zamanında bitirmek bizim için çok önemliydi.”

Peki, dev havalimanı inşaatı, 15 Temmuz sürecinde hangi noktada idi… Samsunlu bu konuda sözlerine şöyle devam etti; “2016 yılının Ocak ayında İstanbul Havalimanı’nın çatı montajına başlanmıştı. Darbe girişimi sırasında İstanbul Havalimanı inşaatının Faz 1 kısmı devam ediyordu. O bir gecelik çalışmama durumu

Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nda söz konusu süreçteki inşaat uygulamalarına yönelik olarak da şu bilgileri verdi: “15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul Havalimanı inşaatının Faz 1 kısmı devam ediyordu. Hatta öyle ki hain darbe girişiminden sadece aylar sonra 26 Ekim 2016’da İstanbul Havalimanı’nın Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin temeli atıldı ve kulenin inşaatı 2017 yılı içerisinde tamamlandı. Sadece hava trafik kontrol kulesinde değil projenin diğer tüm inşa çalışmaları hız kesmeden devam etti. Darbe ile sadece İstanbul Havalimanı projesi değil; ulaştırma sektöründeki uzun vadeli hedeflerin tümü kaybedebilirdi. Ancak, Türk milleti canı pahasına da olsa demokrasiye sahip çıktı. Geldiğimiz noktada; İstanbul Havalimanı, mevcut büyüklüğü ve vadettiği fırsatlarla Türkiye’nin turizmine, ekonomisine ve bölgemize önemli bir katma değer sunmaktadır.”

Küresel havacılık sahasında da büyük yankı bulan, sektörün Türkiye’deki 50 yıllık geleceğine ilişkin en kritik yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nın inşaat aşamasında 183 bin 585 kişi görev aldı. Havalimanı’nda halihazırda İGA İşletme, Akaryakıt, Güvenlik ve Bilişim dahil 2020 Haziran ayı sonu itibariyle toplam 6 bin 668 kişi çalışıyor.

200 milyon yolcu hedefi var

İstanbul’un Karadeniz kıyısında 76,5 milyon metrekare alanda yapımına başlanan ve ana yolcu terminali dahil 6 bağımsız piste sahip olacak projenin tüm fazları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşması planlanıyor. Yılda 90 milyon yolcuya hizmet veren 1,4 milyon metrekarelik ana terminal binası, 2 pisti, hava kontrol kulesi ve destek tesislerden oluşan ilk faz 6 Nisan 2019'da tam kapasite ile faaliyete geçti. Son olarak 1. etap 2. faz yatırımlarından olan 3. bağımsız pist de hizmete açıldı. 3. bağımsız pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da Amsterdam Schiphol Havalimanından sonra ikinci havalimanı konumuna yükseldi.

“TÜRKİYE, GLOBAL HAVACILIKTA, LİDERLİĞE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR”



İGA CEO’su Kadri Samsunlu şu bilgileri verdi: 42 ay gibi rekor bir süreyle bitirilerek hizmete açılan İstanbul Havalimanı, 2016 yılında büyük bir badire atlatan Türkiye’nin ‘özgüven projesi’ olarak 29 Ekim 2018’de hizmete girdi. Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra küresel bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin dünya ulaştırma sektöründe liderliğe emin adımlarla ilerlemesinde en önemli yatırım olarak ön plana çıkıyor. İstanbul Havalimanı, havacılık sektörüne sunduğu ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmayla, devlet- özel sektör iş birliği ekseninde yenilikçi, sürdürülebilir ve bütüncül bir modelin de ortaya çıkmasına ön ayak olurken, aynı zamanda tüm havacılık otoritelerince, dünyayla Türkiye’nin sosyal ve ekonomik açıdan bağlarını güçlendirecek önemli projeler arasında gösteriliyor.