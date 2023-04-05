IATA: Hava yolu yolcu trafiği Şubat'ta yüzde 55 arttı

Şubat ayında küresel hava yolu yolcu trafiği pandemi öncesinin, Şubat 2019'un, yüzde 84,9'u seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası yolcu trafiği Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89,7 artarken, Şubat 2019'un yüzde 77,5'e seviyesine ulaştı.

Yurt içi uçuşlarda yolcu trafiği Şubat'ta yüzde 25,2 arttı. Şubat 2019'un yüzde 97,2'sine yükseldi.

Avrupa'da artış oranı yüzde 44,1

Şubat ayında hava yolu yolcu trafiğinin en fasla arttığı bölge yüzde 105,4 ile Asya Pasifik olurken, en az artış yüzde 23,7 ile Latin Amerika'da gerçekleşti. Avrupa'da artış oranı yüzde 44,1 oldu.