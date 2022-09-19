İGA çalışanları ‘Skywalkers’ etkinliğinde bir araya geldi

Hüseyin ASLİYÜCE



İGA İstanbul Havalimanı işletmesi her yıl çalışanlarının katılımıyla düzenlediği ‘Skywalkers’ etkinliğinin bu yıl üçüncüsü Havalimanı’nın otopark alanında yapılıyor. İki gün sürecek etkinlikte bir araya gelen çalışanlar düzenlenen yarışmalar, atölyeler, sahne performansları ve konserlerle bir araya geldi.



‘Merkezinde Değerlisin’ temasıyla düzenlen etkinlikte dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun oynadığı reklam filminin yönetmenliğini yapması ile de bilinen Ümmiye Koçak, hayata hikayesini İGA çalışanları ile paylaşarak onların sorularını cevaplandırırken, Teknoloji Danışman Elif Çetin de söyleşi gerçekleştirdi.

“İşimizi severek yapamaya devam edeceğiz”

Etkinlikte çalışanlar ile bir araya gelen İGA CEO’su Kadri Samsunlu, “Bugün hava güzel. Arkada terminalimiz var. Bu iki günü sonuna kadar değerlendirip eğlenirsiniz. İGA’lı olmayı hissedersiniz. Geldiğimden beri ilk beş dakikada gördüğüm heyecandan çok mutluyum. Hep aynı şekilde gülerek, azimle ve şirketimizi severek işimizi yapacağız. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” şeklinde konuştu.