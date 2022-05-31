İGA İstanbul Havalimanı, bin stajyer alacak

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı kapsamında bin üniversite öğrencisini, MT (Management Trainee) programıyla da 20 yeni üniversite mezununu işe alacağını duyurdu.

İGA’nın üniversite stajı yapacak bin stajyer, İngilizce seviye tespit sınavına katılacak 1, 2 ve 3. sınıf üniversite öğrencilerinden seçilecek. Ardından İstanbul Havalimanı’nda operasyonel birimler ağırlıklı olmak üzere, Terminal Operasyon, İGA PASS ve farklı departmanlar da görev alacak.

Öte yandan Yönetim Stajyeri Programıyla 20 yeni mezuna iş imkânı sağlanacak. 3 haftalık başvuru süresi sonrası 20 yeni mezun İGA İstanbul Havalimanı’nda çalışma fırsatı yakalayacak.