İGA, Kollekt ile yolculara çevre farkındalığı kazandıracak

İGA’nın sürdürülebilir bir yaklaşımla hayata geçirdiği İstanbul Havalimanı, çevreye verdiği değer ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. İGA, son olarak İstanbul Havalimanı’nda Kollekt uygulamasını hayata geçiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sıfır Atık Politikası ile uyumlu şekilde Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Coca-Cola Vakfı desteğiyle ve Kemer Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında tasarlanan Kollekt uygulaması, İstanbul Havalimanı’nda da atık yönetim alışkanlıklarını değiştirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Atıkların anında toplanması amaçlanıyor

Teknolojik bir uygulama olan Kollekt ile havalimanında biriken atıkların anında toplanması amaçlanıyor. Atığını dönüştürebilen havalimanı olma yolunda ilerleyen İstanbul Havalimanı, böylece atık sistemini de teknolojik bir alt yapıyla destekliyor. Uygulama içinde İstanbul Havalimanı’nın haritası detaylıca entegre edildiği için yolcular bulduğu atığı en yakın konteynere götürebilecek.

Havalimanında karşılaşılan atıkların fotoğrafı çekildikten sonra Kollekt uygulaması üzerinden atık türü ve atığın nasıl atılacağı seçiliyor. Uygulama en yakın konteynere yönlendirme yapıyor. Bu sayede her atık için puan kazanılıyor.