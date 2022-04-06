İGA, otizmli çocukların hayalini dijitale taşıdı

İGA’nın otizmli bireylerin toplum tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla başlattığı 'Hayaller Dijitale Taşınıyor-Tuvalden Piksele' projesi, TODEV'in desteğiyle 2021 yılı Kasım ayında hayata geçti. Projede otistik çocuklar, hayallerindeki seyahatin resmini çizdi. Resimler SparkAR gibi dijital platformlara aktarılarak, çocukların çizerken yaptıkları anlatımlardan esinlenilerek çeşitli 2 ve 3 boyutlu dizayn programları aracılığı ile görsel efekt ve animasyonlarla güçlendirildi.

Hareketlendirilerek zenginleştirilen resimlerin AR (artırılmış gerçeklik) teknolojisi ile kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları üzerinden deneyimlenmesine imkan sağlandı. Böylece çocukların sınırsız hayal dünyaları daha iyi anlaşılabilmeleri için dijitalleştirilmiş oldu. Projenin son adımı ise eserlerin NFT kopyalarının oluşturulması oldu. Resimlerin her biri bin dolardan satıldı ve tüm gelir TODEV'e bağışlandı.

İstanbul Havalimanı Dış hatlar gidiş katı İstanbul yazısı önünde 10 resimden oluşan sergiye TODEV Başkanı Arzu Gökçe, resimleri yapan çocuklar ve ailelerinin katılımıyla yapıldı. Serginin açılışında konuşan İGA CEO'su Kadri Samsunlu, kendisinin de otizmli bir kızı olduğunu, otizmli ve down sendromlu çocuğu olan ailelerin erişim sıkıntılarını yakından bildiğini söyledi.

“Avrupa'nın en erişilebilir havalimanı seçildik”

Otizmli çocuklar gibi her engelli grubuna havalimanına dokunmaya, onlara burada güzel bir deneyim yaşamalarını mümkün kılmaya çalıştıklarını kaydeden Samsunlu, “Neden bu önemli? Nasıl ki bizim seyahat etmeye hakkımız varsa, bu çocukların ve ailelerinin de aynı hakkı var. Bu altyapılar bunu mümkün kılmakla da mecburlar. Buna kaynak ayırmak zorundalar ve en önemlisi de kendi insan kaynaklarında da mental dönüşümü sağlamak zorundalar. Biz sadece gelip kendi seyahatine karar verebilen yolculara değil, bu zor durumda olan insanlara da yardımcı olmak mecburiyetimiz var. Kapıda çalışan güvenlikten pasaportta çalışan polis memuruna, yer hizmetlerinde çalışan arkadaşlarımıza kadar herkesin engelli gruplarıyla nasıl çalışacağını, onların yaşamını nasıl kolaylaştıracağını bilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu noktada ciddi bir yol kat ettik, durmadan devam edeceğiz. Geçen sene Avrupa'nın en erişilebilir havalimanı seçildik. Bunu inşallah önümüzdeki senelerde dünya boyutunda da tekrarlayacağız." ifadelerini kullandı.

“Burayı herkesin havalimanı yapmak boynumuzun borcu”

Toplumun her kesimi için erişilebilir bir havalimanı olgusuna vurgu yapan Samsunlu, dijital ekonomide İGA olarak ilk kez kendilerinin de bir projeye imza attıklarına dikkat çekti. Bunun da NTF projesi olduğunu bildiren Samsunlu, “9 tane ürün NFT ile satıldı. Bundan dolayı çok mutluyuz, oldukça ilgi oldu. Bu resimlerin sadece dijital kopyaları değil aynı zamanda artırılmış gerçeklik içine konuldu. Cep telefonlarıyla bu resimlere baktığınız zaman arka tarafında sesi ve hareketi göreceksiniz. Onun ötesinde de İGA olarak kendi arkadaşlarımızla beraber bu NFT'den gelen gelirlerin üstüne de bir katkı vererek otizm derneklerine 200 bin liraya yakın bir bağışın oluşmasına aracılık yapıyoruz. Burada yürümeye devam edeceğiz. Bu havalimanını herkesin havalimanı yapmak bizim boynumuzun borcu.” diye konuştu.

TODEV Başkanı Arzu Gökçe ise, "Otizm dostu mekan, insan olmak kolay değil. Bizim kendi ailelerimizdeki insanlar bile biz talep etmeden bizler için bir şey yapmazlar ama İGA bizler talepkar olmadan bizlerin çocuklarının bu havalimanında rahatlıkla yolculuk edebilmeleri için her türlü imkanı sağlamış." ifadelerini kullandı.