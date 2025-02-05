İGA Pass ile THY'den yeni işbirliği

Türk Hava Yolları yolcu programı Miles&Smiles, İGA İstanbul Havalimanı’nın premium yolcu hizmetleri markası İGA Pass'le işbirliği gerçekleştirdi.

Miles&Smiles üyeleri, işbirliği kapsamında, biriktirdikleri milleri kullanarak İGA Pass’in sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanabilecek. Shop&Miles (www.shopandmiles.com) platformu üzerinden millerle alınan İGA Pass hediye çekleri, uçuş öncesinde kullanılabilecek.

Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur, işbirliğine dair şunları söyledi: "Türk Hava Yolları olarak, seyahatleri her açıdan daha konforlu ve ayrıcalıklı hale getirmek için özveriyle çalışıyoruz. İGA Pass ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Miles&Smiles üyelerimize biriktirdikleri Milleri kullanarak özel (premium) hizmetlere kolayca erişme imkanı sunuyor. Bu sayede, uçuş öncesi süreçte de üstün bir deneyim yaşatmaya devam ediyoruz. Shop&Miles mecrası üzerinden sunulan özel yolcu salonu ve uçağa golf arabası ile transfer hizmetleri, seyahatleri daha keyifli hale getiriyor. Küresel markamız, müşteri deneyiminde yolcularımıza değer katmaya devam edecek."

İşbirliği neleri kapsıyor?

İşbirliğiyle İGA Pass’in tüm lounge ve buggy hizmetleri, millerle ulaşılabilir olacak. Shop&Miles platformu üzerinden Miles&Smiles üye girişi yapıldıktan sonra seçilecek İGA Pass hizmeti hediye çekiyle İGA Pass hizmet noktalarına başvurulacak ve hizmetten yararlanılabilecek. Böylelikle uçuş öncesinde ihtiyaç duyulan premium hizmetlere erişim sağlanabilecek