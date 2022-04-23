İGA’dan 23 Nisan kutlaması 

İstanbul Havalimanı’nda “çocuk ve aile dostu havalimanı” konsepti ile ilgili bir atölye kuruldu. Seyahatin ne kadar güzelleştiğini gözler önüne seren bir reklam filmi de çekildi. Film de çocuklar ebeveynleri ile rolleri değişiyor, havalimanında onlara rehberlik ediyor. Girişten check-in’e, yeme-içmeden çocuk oyun alanlarına kadar havalimanı içindeki her alanı keyifle ve kolaylıkla kullanıyorlar.

Atık malzemelerden havacılıkla ilgili sanat eserleri ürettiler

İstanbul Havalimanı ve QBİCART Sanat Okulu’nun desteğiyle kurulan atölyeye İstanbul Havalimanı Katı Atık Merkezi’nden seçilen plastik kapak, kablo ve karton gibi atıkları getirildi. Bu alanda Havalimanı çalışanlarının çocukları, Darüşşafaka’da eğitim gören ve film de rol alan çocuklar için Havalimanı Teknik Lisesi öğretmenleri ve QBİCART Sanat Okulu’ndan oluşan mentörler ile birlikte havacılık ile ilgili sanat eserlerine dönüştürdü. İGA böylelikle Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuna destek verdi.