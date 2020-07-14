İGA’nın kulesi Pininfarina’nın ‘muhteşem’ listesinde

14 Temmuz 2020

Peki, İstanbul Havalimanı ve Pininfarina iş birliği nasıl doğmuştu? Mimar Sinan’ın yüzyıllar öncesinde eserlerinin bir köşesine nakşettiği lale figürü İstanbul Havalimanı’nın en hayati kısmı olan Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne ilham vermiş, İGA tasarım ekibi, inşaat sürecinde dünyanın en iyilerine heyecan verici bir davette bulunmuştu. Onlardan faklı özel bir fikir üretmelerini istedi ve ortaya Pininfarina ve AECOM imzalı bu mimari sanat eseri çıktı.

Pininfarina Group Başkanı Paolo Pininfarina, o günlerde projeden duyduğu memnuniyeti vurgularken, “Lale simgesini kullanmış olmamızı çok seviyorum çünkü lale, barış ve birliğin simgesi olduğu gibi bir çiçek, doğadaki bir şekil. Bu da sık sık doğadan ilham alan Pininfarina tasarımlarına tipik bir örnek. Böylece çok uyumlu ve akışkan tasarımlar yaratabiliyor” açıklamasında bulunmuştu.

Tasarımda ilk lale desenini bu kulede kullanan Pininfarina, buradaki başarısını Türkiye’nin Otomobili projesine de taşıdı. 2022 yılında yollara çıkmaya hazırlanan milli otomobil TOGG’un prototipinde iç ve dış tasarımda kullanılan lale desenleri lansmanda büyük beğeni topladı.

232 tonluk kulede simülasyonunlarla tüm riskler bertaraf edildi

Toplamda 232 tondan oluşan Hava Trafik Kulesi’nin inşa sürecinde çok özel çalışmalar yürütüldü. 6 parçadan oluşan kulenin, 5 büyük parçasının yerde monte edilmesinin ardından her biri özel bir vinçle kaldırılıp yerine yerleştirildi. Ciddi rüzgar yüklerine maruz kalan parçalar, kaldırma esnasında ve kaldırdıktan sonra vinci çözene kadar ciddi risk teşkil eden parçalardı. Tüm bu yükleri bir bilgisayar programına yükleyip, bu simülasyonunları oluşturup parçanın şekil değiştirmelerine bakıldı. Sonrasında parçaya bağlanacak halatlar ekipler tarafından kontrol edildi. Bu kule havalimanın gözbebeği. Herkesin gözü bu projede. Birçok problem, kar, kış yaşandı ama en sonunda muhteşem bir kule inşa edildi.