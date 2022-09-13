İstanbul Havalimanı Avrupa’da zirvede

Hüseyin ASLIYÜCE

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 5-11 Eylül 2022 dönemine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Avrupa genelinde günlük ortalama 30 bin 456 uçuş yapıldı. Bu rakam koronavirüsün etkisi altında geçen 2019 yılının yüzde 12 gerisinde kaldı.

Belirtilen tarihlerde İGA İstanbul Havalimanı, en yoğun ilk beş havalimanı içinde 2019 yılı seviyesinin yüzde 7 üzerinde performans gösteren tek havalimanı oldu. Günlük ortalama bin 351 uçuşla da Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı’nın ardından bin 320 uçuşla Amsterdam Schiphol ikinci, bin 260 uçuşla Paris Charles de Gulle Havalimanı üçüncü, 1159 uçuşla Frankfurt dördüncü, 1115 uçuşla Londra Heartow Havalimanı ise beşinci oldu.

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) ise günlük ortalama bin 491 uçuş ile en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında 3'ncü sırada yer alırken network taşıyıcılar arasında ise ilk sırada yer aldı.