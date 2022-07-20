İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Hüseyin ASLIYÜCE

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) 13-19 Temmuz’u kapsayan haftaya ilişkin uçuş sonucunu yayınladı. Uçuş verileri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM)) resmi internet sitesinden de paylaşıldı. Kapsamlı değerlendirme raporuna göre Türkiye, günlük ortalama 3 bin 526 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6’ıncı sırada yer aldı. Yine rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 333 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Antalya Havalimanı 7’inci sırada yer aldı

Antalya Havalimanı ise günlük ortalama 937 uçuş ile Avrupa genelinde en yoğun 10 havalimanı içerisinde 7’inci sıraya yükselme başarısı gösterdi. Ayrıca, İstanbul Havalimanı küresel çapta en yoğun 8'inci havalimanı olarak öne çıktı. Antalya Havalimanı da küresel çapta en yoğun 40 havalimanı içerisine girdi.