İstanbul Havalimanı, 'Dijital Dönüşümde Avrupa'nın En İyisi' ödülünü aldı

İstanbul Havalimanı, tüm süreçlerini dijitalleştirmesi ve teknolojiyi havalimanının her noktasına entegre etmesi sonucunda, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen “16th ACI Europe Awards” kapsamındaki Dijital Dönüşüm (Best European Airport Award – for digital transformation) kategorisinde en iyi havalimanı seçildi.

İGA İstanbul Havalimanı’na ödülü, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 17 Kasım 2020 Salı günü düzenlenen 16th ACI Europe Awards ödül töreninde takdim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yolcuların kendilerinden önemli talebinin dijital seyahat deneyimini yaşamak olduğunu söyledi. Bu talebi dikkate alarak, ilk günden bu yana dijitalleşme ve teknolojiyi İstanbul Havalimanı’nın merkezine yerleştirdiklerini belirten Samsunlu, "Bu doğrultuda, SESAR (Single European Sky ATM Research) vizyonuyla eşleşen ve teknolojinin geniş imkanlarından yararlanarak sunduğumuz akıllı çözümler sayesinde İstanbul Havalimanı’nda yolcularımıza benzersiz bir dijital seyahat deneyimi yaşatabiliyoruz. Yakın gelecekte dijital entegrasyondaki hızımızı katlayarak, havalimanı işletmeciliğini ‘teknolojik işletmecilik’ noktasına taşımak başlıca hedefimiz. Bu sürecin ilk ayağı dijital cüzdan uygulaması olacak. Bu uygulamayı İst-buy isminde bir ticari platform takip edecek. Bu platforma havalimanının 'pazar alanı' diyebiliriz. Havalimanımız içindeki tüm mağazalarımız burada kendi ürünlerini pazarlama imkânı bulacak." dedi.

Yüz verisiyle yolculuk ve alışveriş yapma özelliği geliyor

İstanbul Havalimanı’nda 6 ay içinde hayata geçmesi planlandıkları en iddialı teknolojik uygulamanın biometri, yani yüz verisiyle yolculuk ve alışveriş imkânının olacağına dikkat çeken Kadri Samsunlu, uygulama ile yolcunun bileti, pasaportu ve dijital biometrik verisinin İstanbul Havalimanı mobil uygulaması üzerinden eşleştirileceğini söyledi.

Ayrıca, “Akıllı Havalimanı” konseptiyle çıktıkları yolda yapay zekâ destekli akıllı sohbet sistemi proje sayesinde yolculara havalimanında anlık bilgilendirmeler yaparak, 7/24 destek imkânına kavuşacaklarını anlatan Samsunlu, şunları kaydetti: "İlk günden bu yana yapay zekâyı iş süreçlerimizin her noktasında kullanarak, verimliliği sürekli artırmayı hedefledik. Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisiyle, takip mekanizmalarını da havalimanımızda hayata geçirmiş durumdayız. Akıllı, sürdürülebilir ve insan odaklı bir havalimanı olarak başarının, öncelikle yolcu memnuniyetinden geçtiğine yürekten inanıyorum. Bu memnuniyeti sürdürülebilir kılmak da dijital dünyanın bize sunduğu olanakları, zaman zaman hayal gücümüzün de ötesine taşıyarak, doğru ve etkin kullanabilmekten geçiyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen '16th ACI Europe Awards' programı kapsamında, ‘Dijital Dönüşüm Ödülü’ne layık görülmemiz, hedeflerimize yürürken doğru rotada ilerlediğimizin de somut bir kanıtı oldu. İGA olarak, henüz tasarım aşamasında dijital altyapısını en ileri teknolojilerle kurguladığımız İstanbul Havalimanı’nın, ‘Akıllı Havalimanı’ konseptiyle dünyaya öncü ve örnek olması yönündeki çalışmalarımızı, bundan sonra da var gücümüzle sürdüreceğiz.”

“Dijital dönüşümün gücüne her zaman inandık”

İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul ise, “Dijital dönüşümün gücüne her zaman inandık. Akıllı bir havalimanı tasarlayarak teknolojik değişimlere en hızlı adapte olacak, dijital dönüşümün öncüsü olacak bir strateji ile yaklaştık. Yapay zekâyı iş süreçlerimizin her noktasında kullanarak verimliliği sürekli artırmayı hedefledik. Yapay zeka aracılığıyla check-in bölgesi, tuvalet ve ibadethanelerde yoğunluk kontrolü yapabiliyoruz. Sensörlerle beraber havalimanının neresinde ne kadar yoğunluk var bunu görebiliyor, ekip ve kaynak yönetimini buna göre yapabiliyoruz. Havalimanımızı, rekor seviyede donanımla teknolojik anlamda en üst noktaya taşıdık. Neticesinde de dijital dönüşüm alanında Avrupa’nın en iyisi olduğumuzu tescilleyen bu ödüle uzandık, gururluyuz.” şeklinde konuştu.