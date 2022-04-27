İstanbul Havalimanı dış hatlar terminali tam kapasite

Hüseyin ASLIYÜCE

Dünyanın en yoğun ikinci terminali olan İGA İstanbul Havalimanı’nda normalleşme süreci ile F iskelesi faaliyete girdi. Havalimanı iki yıl aradan sonra yaz sezonuna tam kapasite giriyor.

Salgının başlangıcıyla birlikte getirilen seyahat yasakları ile kullanıma kapatılan İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinin ‘F’ iskelesi, yaz sezonunun başlaması ve yasakların esnetilmesiyle beklenen uçak ve yolcu trafiği göz önüne alınarak yeniden açıldı.

Bu alanda bulunan gümrüksüz satış mağazaları ve yiyecek içecek bölümü bugünden itibaren yolculara hizmet vermeye başladı. Böylelikle İstanbul Havalimanı dış hatlar terminali iki yıl aradan sonra tam kapasite hizmet vermeye başlamış oldu.

‘F’ iskelesinin tekrar uçuşlara açılmasıyla birlikte buradan ilk seferi Türk Hava Yolları ABD’nin Şikago kentine yaparken, İGA CEO’su Kadri Samsunlu yeniden uçuşa açılan bölüm de incelemelerde bulundu.