İstanbul Havalimanı dünya ikincisi oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, New York merkezli Travel and Leisure dergisinin anketinde ‘Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı’ arasında yer aldı. İstanbul Havalimanı, dergi okuyucularının oylarıyla belirlenen listede 94.06 puanla ikinci oldu.

Anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar), Dubai Uluslararası Havalimanı, Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore), Hong Kong Uluslararası Havalimanı, Zürih Havalimanı (İsviçre), Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı (Birleşik Arap Emirlikleri), Haneda Uluslararası Havalimanı (Japonya), Kopenhag Havalimanı (Danimarka) gibi dünyanın önde gelen havalimanlarını geride bıraktı. Listenin birincisi ise Singapur Changi Havalimanı oldu.

Havalimanları birçok kritere göre değerlendiriyor

25 Ekim 2021 tarihinde başlayan oylama 28 Şubat 2022’de sona erdi. Buna göre İGA İstanbul Havalimanı’nın dergi okuyucularından aldığı 94.06 puanla oy oranını geçen yıla göre daha da artırdığı görüldü. İGA İstanbul Havalimanı için bir okuyucu, “İstanbul Havalimanı, başlı başına bir varış noktası gibi ve bir yere seyahat edecekmiş gibi hissetmiyorsunuz.” açıklamasında bulundu.