İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyisi seçildi

Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL

Seyahat dergisi Conde Nast Traveler'ın okuyucularının belirlediği dünyanın en iyi havalimanları listesinde İstanbul Havalimanı'nı Singapur’daki Changi Havalimanı’nı geride bırakarak liderliğe yükseldi. Güney Kore’deki Seul Incheon Havalimanı üçüncü, İsviçre’deki Zürih Havalimanı ise dördüncü oldu. Dünya genelinde 800 binden fazla Conde Nast Traveler okuyucusu, anket kapsamında dünyanın en iyi otelleri, tatil köyleri, şehirleri, ülkeleri, adaları, kaplıcaları, trenleri, araç kiralama hizmetleri, havayolları, havaalanları ile ilgili son seyahat deneyimlerini paylaşarak on binlerce puan ve yorum gönderdi.

Merkezi New York ve Londra’da bulunan Condé Nast, globalde 32 pazarda yayın hayatına devam ediyor. Conde Nast’ın bünyesinde Vogue, GQ, The New Yorker, Vanity Fair ve Condé Nast Traveler gibi çok sayıda dergi bulunuyor.

İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş katında yapılan etkinlikte konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İGA CEO’su Kadri Samsunlu, "Bugün İstanbul Havalimanı, bayrak taşıyıcımız Türkiye'nin en büyük markası Türk Hava Yolları ile beraber kendisi de bir marka olma yolunda ilerliyor. Condé Nast Traveler okuyucularının seçim anketini önemsiyoruz. Buradaki seçiciler, bu dergiyi okuyan ve sosyal medyadan takip eden kişilerden oluşuyor. Bu seçimde 240 bin kişi oy attı. Bunun sonucunda geçen sene ikinci olduğumuz listede bu sene dünyanın en iyi havalimanı olduk. Dergi New York ve Londra merkezi 32 ülkede faaliyet gösteren tüm dünyada aylık 5 milyon dergi okurunun yanı sıra dijital alanda 16 milyon kişiye ulaşın büyük bir medya kuruluşudur. Yıllık olarak da takipçi sayısı 500 milyona ulaşıyor. Biz bu havalimanında hep önümüze bakıyoruz önümüzde bakıyoruz. Burada en önemli hedefimiz yolcularımızın unutulmaz bir deneyim yaşamaları. Yolcularımızın buradan giderken biz yolcularımızı Türk Hava Yolları'na verirken bir anıyı bir tecrübeyi yanında götürmeyi sağlamalıyız.” şeklinde konuştu.

Yolcu sayısı bu yıl 60 milyonu aşacak

İstanbul Havalimanı tam kapasite ile hizmet verdikten bir sene sonra pandeminin başladığını belirten Samsunlu, şunları kaydetti: “Pandemi bu projesinin nazardı oldu. Açıldıktan bir süre sonra pandemiye yakalandı. O dönemde gerek bizim gerekse bayrak taşıyıcımızın Türk Hava Yolları'nın çevik yaklaşımının faydalarını bütün bu süreçte gördük. Bugün hem Türk Hava Yolları hem havayolu olarak Avrupa'da en önlerde yer buluyoruz. Bunun yanında da bu sene Avrupa'da yaşanan ciddi gecikmelerden, bizden kaynaklanan bir sorun olmadığı için, etkilenmedik. Bu gün itibarıyla yaklaşık 300 bin uçuşa geldik ve 48 milyon yolcuyu geçtik. Sene sonunda 60 milyon yolcuyu aşacağımızı düşünüyorum.”