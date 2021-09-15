İstanbul Havalimanı, kültür ve sanat çalışmalarını İGART çatısı altında topladı

İstanbul Havalimanı, kültür ve sanata verdiği destek kapsamında, bu alanda yapılan tüm çalışmaları İGART çatısı altında topladı.

İstanbul Havalimanı, bugüne kadar havalimanı müzesi ve havalimanı kütüphanesi gibi projelerin yanı sıra çok sayıda sergi, atölye çalışması ve canlı müzik performansına ev sahipliği yaptı.

İGART bünyesinde de yapılacak çalışmalarla birlikte sanata daha fazla yer açılması ve sanatçıya daha fazla destek verilmesi planlanıyor.

Yürütme Kurulu Başkanlığını, Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın yaptığı İGART kapsamında resimden heykele, mimariden eleştirmenliğe, küratörlükten akademisyenliğe kadar sanatın her alanından projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

1 milyon liralık ödül sahibini arıyor

Proje kapsamında yapılacak ilk çalışmalardan biri ise İGART Sanat Projeleri Yarışması. Yarışmada toplamda 17 proje alanı bulunuyor. Yarışmanın ilk etabında yer alan, havalimanının metro çıkış alanındaki “Viyadük altı”nı kapsayan 1. kategori proje alanı, sadece 35 yaş altı sanatçılara açık olacak. Diğer etaplar ise 2022 yılında yarışmaya açılacak. Yarışmada her bir proje alanı için finale kalacak olan 3 projenin sahiplerine 10’ar bin TL sunulurken, kazanan proje sahibine verilecek büyük ödül için ise 1 milyon liralık telif bedeli belirlendi. Ayrıca projenin uygulama bedeli İGA tarafından karşılanacak.

Yarışmanın jürisinde ise İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, İGART Yürütme Kurulu Üyelerinden Deniz Odabaş, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu, Nazlı Pektaş’ın yanı sıra heykeltıraş Seyhun Topuz ve heykeltıraş Seçkin Pirim yer alıyor.

“Hedefimiz, dünyanın bir numaralı havalimanı olmak”

Konuyla ilgili açıklama yapan İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu, operasyonunu yürüttükleri İstanbul Havalimanı’nın kısa sürede Katar, Londra ve Dubai ile yarışan dünyanın en iyi havalimanlarından biri haline geldiğine dikkat çekti.

İstanbul’un bir sanat, kültür ve tarih şehri olduğunu belirten Samsunlu, “Hangi noktaya giderseniz bunu hissedebilirsiniz. 7/24 yaşayan, sürekli gelişen bir şehir, bir ticaret merkezi. İstanbul Havalimanı’nda da otel, alışveriş, reklam alanları, yeme-içme alanlarıyla çok ciddi bir ticaret gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra, dünyanın en iyi havalimanlarından biri olmanın ötesine geçerek farklılaşmamız, yolculara özel bir deneyim daha yaşatmamız ve İstanbul Havalimanı’nın bir kez daha gelmek isteyecekleri bir merkez olması noktasında ilerliyoruz. Bugün İstanbul Havalimanı’nı sanatın da bir kapısı haline getirmek için bir araya gelmiş olduk. İGART ile binaların ruha ve kimliğe bürünmesini sağlayacak, İstanbul markasına katkı sunacağız. İGART projemize, terminalimizle ve gücümüzle tüm desteği vererek Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan önderliğindeki yürütme kurulunun bu projedeki bağımsız karar alma gücü ile izleyeceği yolu takip edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin kültür ve sanat ortamına büyük katkı sağlayacak”

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise, İGART kapsamında yapılacak çalışmaların özellikle de ilk dönemde planlanan yarışmanın bu açıdan da çok değerli olduğunu vurguladı.

“İstanbul Havalimanı ortak hedefleri bir yere varmak olan farklı kültürlerden, inançlardan, yaşamlardan yolcuların birbirlerinden habersizce karşılaştıkları, önyargılardan uzak, tarafsız bir buluşma noktası.” diyen Koçan, “Burası bireylerin kendini akışa bıraktığı ve özgürleşmesiyle iletişime açık olduğu bir alan. Hem mekânı hem insanı hem de sanatçıyı havalimanının bu yapısından ilham alarak ortak bir noktada sanatla buluşturmak çok anlamlı. Her öneriye, her tekniğe ve herkese açık bir yeni sanatsal enerji üretmek, ülkemizin kültür ve sanat ortamına büyük katkı getirecektir.” ifadelerini kullandı.