İstanbul Havalimanı Spotter Alanı hizmete girdi

Havacılık ya da uçak fotoğrafçılığı olarak tabir edilen 'spotting' tüm dünyada hobi amaçlı icra edilirken, spotting meraklılarının sayısı da her geçen artıyor. Uçağın iniş kalkış anlarına yönelik doğru kareyi yakalamak isteyen havacılık tutkunları spotter alanlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Buradan haraketle İstanbul Havalimanı, havacılık tutkunlarının en iyi fotoğraf karelerini yakalayabilmesi için 'Spotter Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı’ndaki 'Spotter Alanı' pist 1 ve Hava Trafik Kontrol Kulesi'ni gören hâkim bir noktada yer alıyor.

Başvurunun web üzerinden yapılabildiği Spoter Alanı ilk etapta sadece cumartesi günleri 08:00 – 17:30 saatleri arasında hizmet verecek. Ulaşım ise ücretsiz olarak İstanbul Havalimanı P6 Turkuaz otoparktan kalkan araçlarla İGA tarafından sağlanacak.