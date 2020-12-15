İstanbul Havalimanına "5 Yıldızlı Havalimanı" ödülü

İstanbul Havalimanı, dünya çapında ödül kazanmaya devam ediyor. Yakın zaman önce dijital alt yapısı ve teknolojik gelişmişliği sayesinde Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen “16th ACI Europe Awards” kapsamındaki "Dijital Dönüşüm" kategorisinde “En İyi Havalimanı” olarak tescillenen İstanbul Havalimanı, ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

İGA Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, 1989 yılında kurulan Londra merkezli havacılık enstitüsü Skytrax tarafından “5 Yıldızlı Havalimanı” olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı, dünyada bu unvanı alma başarısı gösteren 8 global aktarma merkezi havalimanı arasına girdi.

Ayrıca, COVID-19 salgını sürecine özel olarak verilen “5 Yıldızlı COVID-19 Önlemli Havalimanı” ödülünü de almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı, Roma’daki Fiumicino Havalimanı’nın, Doha’daki Hamad Uluslararası Havalimanı’nın ve Bogota’da bulunan El Dorado Havalimanı’nın ardından bu unvana erişen dünyadaki dördüncü havalimanı oldu.

Yanı sıra İstanbul Havalimanı, dünyada ‘5 yıldız’ alan en büyük terminale sahip havalimanı olma başarısını da gösterdi. Skytrax ödülleri öncesinde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu ‘Havalimanı Pandemi Sertifikası’nı alan, ardından Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı’nın (EASA) yayınladığı “COVID-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü” imzalayan İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen “Havalimanı Sağlık Akreditasyonu” sertifikasını ise dünyada alan ilk havalimanı olmayı başardı.

“İstanbul Havalimanı’nda hayali gerçeğe, gerçeği de liderliğe taşıdık”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Henüz açılışının üstünden 2, tam kapasite operasyonlara başlamasının üstündense 1.5 yıl geçmiş bir havalimanın Skytrax gibi dünya çapında önemli bir havacılık otoritesi tarafından hem ‘5 Yıldızlı Havalimanı’ hem de ‘5 Yıldızlı COVID-19 Önlemli Havalimanı’ olarak değerlendirilmesi eşine benzerine az rastlanan bir durum." ifadelerini kullandı.

İGA olarak bunu İstanbul Havalimanı’nda başardıklarını söyleyen Samsunlu, havalimanında müşteri odaklı bir kültür oluşturduklarını, bunu daha da ilerleteceklerini ve bu yöndeki çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Global aktarma merkezi havalimanları arasında Doha, Hong Kong, Münih, Seul Incheon, Şanghay, Singapur ve Tokyo’nun ardından dünyada ‘5 Yıldız’ alan sekizinci HUB havalimanı olduklarına dikkat çeken Samsunlu, şunları söyledi: "Havalimanlarında uygulanan COVID-19 tedbirleri açısından da ‘5 Yıldızlı COVID-19 Önlemli Havalimanı’ ödülünü alan dünyada dördüncü havalimanı olduk. Her iki ünvanı dünyada aynı anda taşıyabilense ikinci havalimanıyız. İstanbul Havalimanı diğer tüm özelliklerinin yanı sıra ‘5 Yıldız’ alan havalimanları arasında en büyük terminale sahip olanı. Bildiğiniz gibi, Skytrax tarafından verilen bu önemli ödüllerden hemen önce Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen '16th ACI Europe Awards' kapsamında Dijital Dönüşüm kategorisinde ‘En İyi Havalimanı’ olarak seçilmiştik. Tüm bu kıymetli ve prestijli ödüller, en başta yolcularımız olmak üzere dünyadaki havacılık otoritelerinin İGA’ya ve İstanbul Havalimanı’na ne denli güvendiklerinin birer kanıtı. Şunun özellikle altını çizmek isterim, inandıkları değerler uğrunda vazgeçmeden emin adımlarla yürüyenler, er ya da geç hayal ettikleri hedeflere ulaşırlar. Biz de İGA olarak, İstanbul Havalimanı’nda önce hayali gerçeğe, şimdi de gerçeği liderliğe taşıdık. İlk günkü heyecan ve hevesle ülkemizi, İstanbul Havalimanını dünyanın en önemli havacılık merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz.”

"İstanbul Havalimanı, bir mühendislik başarısı"

Skytrax'in CEO'su Edward Plaisted ise, "İstanbul Havalimanı'nın prestijli 5 Yıldızlı Havalimanları arasına katılmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu, İstanbul Havalimanı’ndaki yüksek standartların sağlanmış olduğunu gösteren hak edilmiş bir başarıdır. İstanbul Havalimanı, 3 buçuk yılda tamamlanan 90 milyon yolcu kapasitesine sahip terminaliyle dikkat çeken bir mühendislik başarısı. Bu büyük havalimanının yolcu olanakları etkileyici çeşitlilikte ve farklı terminal bölgelerine erişim oldukça kolay. İstanbul Havalimanı 5 Yıldızlı COVID-19 Havalimanı Güvenlik Derecelendirmesini de almaya hak kazandı. Bu derecelendirme, havalimanının koronavirüs yayılımını azaltmak için aldığı kapsamlı önlemlerin yanı sıra tüm bu protokollerin uygulanmasını sağlayacak ayrı bir Hijyen Takımının hayata geçirilmesi gibi kapsamlı önlemlerden oluşmaktadır.” şeklinde konuştu.