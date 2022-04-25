İstanbul Havalimanı'na bir havayolu şirketi daha sefer başlattı

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı'na sefer başlatan şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak Libya merkezli FlyOya Havayolları da İstanbul Havalimanı’na seferlere başladı.

Libya’nın başkenti Trablus’tan kalkan TC-OCG, kuyruk tescili 5A-OSA sefer sayılı Airbus A330-200 tipi uçak, İstanbul Havalimanı’na 70 yolcusu ile indi. Yolcular uçağın kapısında ilgililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

FlyOya Havayolları'na Türkiye'de hizmet veren Fly Service CEO’su Gökhan Sarıgöl, “Yeni bir havayolu şirketini daha Türkiye’ye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. FlyOya, bu sezonda her gün Libya’dan Türkiye’ye uçacak. Seferler Airbus A330 serisi uçakla yapılacak.” diye konuştu.