İstanbul Havalimanı’na uluslararası iki ödül

Hüseyin ASLIYÜCE

Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yer alan İGA İstanbul Havalimanı, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından ‘Olağanüstü Başarı Ödülü’ne, 2021 yılında 5,8 milyar euro bedelle gerçekleştirdiği refinansmanla da EMEA Finance’ın ‘EMEA Bölgesi’ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi’ ödülüne layık görüldü.

İGA İstanbul Havalimanı, 8 Haziran’da İrlanda’nın başkenti Dublin’de gerçekleşen APEX 2022 yılı değerlendirmesinde ‘Olağanüstü Başarı” ödülüne layık görüldü. Dünya genelinde yaklaşık 600 hava yolu şirketi tarafından gerçekleştirilen 1 milyonun üzerindeki uçuş, yolcular tarafından koltuk konforu, kabin servisi, yiyecek-içecek ikramı, eğlence sistemi ve Wi-Fi kategorilerinde puanlandı. APEX’in ‘Olağanüstü Başarı’ ödülünü İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul aldı.

9 Haziran’da İngiltere’nin başkenti Londra’da 14’üncüsü gerçekleştirilen EMEA Finance ödüllerinde ise İGA, 2021 yılında 5,8 milyar euro bedelle hayata geçirdiği ve vadesini 2 yıl uzattığı refinansman ile ‘EMEA Bölgesi’ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi’ ödülüne layık görüldü. Ödülü, İGA Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bilgen aldı.