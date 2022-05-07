İstanbul Havalimanı’nda Kızılay ve Kızılhaç’tan fotoğraf sergisi

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı (İGA), her yıl 8 Mayıs’ta kutlanan Dünya Kızılhaç-Kızılay Günü’nde ‘İyilikte Buluşmak-Meeting İn Kindness’ isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Salgından doğal afetlere savaşlardan kuraklık konularında Kızılay ve Kızılhaç gönüllülerinin çalışmalarını yansıtan 26 fotoğrafın yer aldığı sergi, bir hafta boyunca yolcular tarafından gezilecek.

15 milyon gönüllü

İstanbul Havalimanı giden yolcu katında yapılan serginin açılışında konuşan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılhaç- Kızılay Hareketi'nin kurucusu Henry Dunant'ın doğum günü olan 8 Mayıs’ın dil, din, ırk, coğrafya ayırt etmeden aynı değer ve hedeflerle iyiliği yaymaya çalışan gönüllü insanların günü olduğunu ifade ederek, dünyanın 192 ülkesinde insanlığın yaşadığı acıları dindirmek için faaliyet gösteren 15 milyon aktif gönüllünün kendi çabaları ile gurur duyduğunu belirtti.

"Kendi ülkelerinizin hikayesini göreceksiniz"

Sergide 26 farklı ulusal cemiyetten iyilik öyküsünün sergilendiğini ifade eden Kınık, “Her birinin farklı hikayeleri var ama hepsinin yüzünde insancıl gülümseme ve merhamet var. Sizler de burayı ziyaret ettiğinizde kendi ülkelerinizin hikayelerini göreceksiniz” dedi

"Güçlerini birleştirerek fark yaratmaya çalışıyorlar"

Kızılhaç Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Robert Mardini ise hareket içindeki 15 milyondan fazla gönüllünün çalışmalarının kutlanmasının önemine işaret ederek, “Bu gönüllüler yeri geldiğinde cephenin en önünde, sellerle, kuraklıkla, depremlerle, doğal ve teknolojim afetlere karşı erkek-kadın ve çocukları koruyor. Mültecileri korumak görevlerimiz arasında. Bu noktada Ukrayna’da yaşanan uluslararası çatışma sonucunda Ukrayna’da güçlerini birleştirerek bir fark yaratmaya çalışıyor. Serginin İstanbul Havalimanı’nın tam merkezinde yapılıyor olması hareketin sanat ile dünyaya duyurulmasına aracılık ediyor” şeklinde konuştu.

Bizim için çok değerli

İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan da dünyanın dört bir yanından gelenlere ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı’nda Kızılay'ın ve Kızılhaç'ın çalışmalarını buluşturuyor olmanın kendileri için çok değerli olduğunun altını çizerek, “İGA İstanbul Havalimanı olarak bizler, dünyaya yayılan bu kuvvetli ışığın hikayesinin anlatılacak olmasına katkı sağladığımızdan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.