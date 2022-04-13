İstanbul Havalimanı’nda Ramazan coşkusu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Ramazan ayını yolculara yansıtabilmek için bir dizi etkinlik düzenliyor. Etkinlikler kapsamında Karagöz ve Hacivat gösterileri, Kavuklu ile Pişekâr, gölge, kukla, meddah oyunları sergileniyor.

Pamuk şeker, şerbet ve macun gibi ikramlar da terminalin belirli alanlarında yolculara veriliyor. Havalimanı’nın beş farklı bölgesinde yolculara sahne performansları izlettiriliyor.

Birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmayı amaçlayan İstanbul Havalimanı’ndaki geleneksel etkinlikler, Ramazan boyunca devam edecek.