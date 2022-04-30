İstanbul Havalimanı’nda son iki yılın en yüksek uçuş rakamı

2020 yılından beri dünyayı etkisi altına alan COVID-19 nedeniyle küresel hava ulaşımı ciddi oranda etkilenmiş ve uçuşlarda büyük oranda düşüşler yaşanmıştı. Salgının etkilerine rağmen İstanbul Havalimanı, iki yıl üst üste Avrupa'da en çok yolcunun seyahat ettiği havalimanı olmuştu.

Son iki yılın en yüksek uçuş rakamı

Pandeminin etkileri azalmaya devam ederken son 2 yılın en yüksek uçuş rakamlarına bugün ulaşılması bekleniyor. Ramazan Bayramı sebebiyle artan taleple düzenlenen ek seferlerle birlikte bugün İstanbul Havalimanı’ndan toplam bin 293 iniş-kalkış yapması bekleniyor. Gerçekleştirilecek seferlerle 198 bin 332 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.