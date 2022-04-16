İstanbul Havalimanı’nda teknolojik alışveriş dönemi

İGA İstanbul Havalimanı, bir objeyi sanal olarak ve 3 boyutlu bir şekilde mekâna yerleştiren ‘gerçek dünya’ teknolojisi olarak adlandırılan ve kullanıcıların gerçek dünyada baktığı yerde olmayan bir nesneyi görmesine yarayan Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini hayata geçirdi

Yolcular, cep telefonlarına indirdiği ‘İstanbul Airport’ mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra AR sekmesi üzerinden sisteme erişim sağlayabilecek. CİGA karakteri mağazalara yaklaştığında ilgili mağaza adı pop-up şekilde belirip, mağaza adına tıklandığında ise mağaza hakkındaki detaylar listelenecek.

Türkiye’de ilk defa bir havalimanında kullanılan AR teknolojisi sayesinde yolcuların alışveriş deneyimine de yeni bir boyut kazandırılacak

İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisini kullanarak gerçekleştirilecek alışverişlerin İGA İstanbul Havalimanı’nın ticareti dijitalleştirmesinin ilk adımı olması bakımından son derece önemli olduğunu vurgulayarak “Teknolojik altyapımız, yolcularımıza sunduğumuz hizmet ve alışverişi çeşitlendiren geniş skalamızla birlikte havalimanımızdaki ticareti geliştirmek adına yaptığımız yeni bir uygulamayı hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Yolcularımız İGA İstanbul Havalimanı’ndaki dinamik kampanyaları ve indirim kodlarını artık AR teknolojisi ile takip edebilecek. AR teknolojisi kullanılarak oluşturduğumuz bu Marketplace/Pazaryeri havalimanımızdan seyahat edecek olan yolcuların alışveriş keyfine konfor sağlamasının yanı sıra hızlı ve kolay bir alışveriş keyfi sunacak” dedi.