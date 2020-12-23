İstanbul Havalimanı'ndan 11 ayda 21 milyon 734 bin yolcu uçtu
Bu yılın 11 aylık döneminde, İstanbul Havalimanı'ndan toplam 21 milyon 733 bin 944 yolcu farklı destinasyonlara seyahat etti.
AA
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İstanbul Havalimanı'nda ocak-kasımda toplam 170 bin 699 sefer yapıldı. Bu seferlerin 56 bin 43’ü iç hatta, 114 bin 656’sı dış hatta düzenlendi.
İstanbul Havalimanı'ndan ocak-kasımda toplam 21 milyon 733 bin 944 yolcu farklı destinasyonlara seyahat etti.
Havalimanından uçan yolcuların 7 milyon 15 bin 249’u iç, 14 milyon 718 bin 695’i dış hattı kullandı.