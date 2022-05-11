İstanbul Havalimanı’nın hizmet verdiği havayolu sayısı 84’e çıktı

Hüseyin ASLIYÜCE

Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İstanbul Havalimanı, yeni havayolu şirketlerini ağırlamaya devam ediyor.

Havalimanının son misafiri Libya’nın Bingazi şehrinde bulunan Berniq Airways oldu. Havayolu Bingazi ile İstanbul Havalimanı arasında karşılıklı seferlere başladı.

Bugün yapılan ilk seferle 177 yolcu İstanbul Havalimanı’na geldi. Yolcular ve uçuş ekibi uçağın kapısında çiçeklerle karşılandılar.

Gözetim ve denetim hizmetleri Bilen Havacılık tarafından yapılacak seferler haftanın iki günü Bingazi ve İstanbul Havalimanı arasında karşılıklı yapılacak.



Berniq Airways’in seferlere başlaması ile birlikte İstanbul Havalimanı’nın hizmet verdiği havayolu şirketi sayısı 15'i kargo olmak üzere toplamda 84’e ulaştı.