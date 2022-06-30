İtalyan Carluccio’s, İstanbul Havalimanı’nda hizmete başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, gün içinde farklı kültürlerden ağırladığı binlerce yolcusunun ihtiyaçlarına cevap vermek için restoranlarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Türk ve dünya mutfağından lezzetler sunan 90’dan fazla işletmenin bulunduğu havalimanında son olarak İtalyan şef Antonio Carluccio’nun kendi adını taşıyan restoranı Carluccio’s yolcularını ağırlamaya başladı.



Dış hatlar giden yolcu terminalinde 24 saat boyunca hizmet veren restoran, dünyanın dört bir yanından gelen yolcularla İtalyan lezzetlerini buluşturacak.

“Dünya mutfağının en iyi öneklerini sunmak için çalışıyoruz”

İGA İstanbul Havalimanı'nda yeme-içme hizmeti veren TUM’un Genel Müdürü Hüseyin Dönmez, farklı kültürlerden ağırladıkları yolculara dünya mutfağının en iyi örneklerini sunmak için çalıştıklarını söyledi.

İGA İstanbul Havalimanı’nı kullanan her milletten farklı kültürlerden gelen binlerce kişiyi yolculuk memnuniyeti hedefiyle ağırlamak için restoranlarını çeşitlendirdiklerini kaydeden Dönmez, “Bu bağlamda son olarak İtalyan mutfağının otantik lezzetlerini sunan Carluccio’s’u hizmete açtık. TUM olarak, farklı markalar eşliğinde dünya lezzetlerini en büyük aktarma merkezi olan İGA İstanbul Havalimanı’nda yolcularımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Misafirlerimize farklı deneyimler sunmak, değişik tatlarla buluşturmak ve sahip olduğumuz yeme-içme alanını her geçen gün zenginleştirmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.