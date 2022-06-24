Kadri Samsunlu, ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, havalimanı işletmecilerinin küresel ölçekteki çatı örgütü Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World’ün Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Daha önce ACI Europe’un yönetim kurulu üyesi olan Samsunlu, son seçim ile birlikte ACI World’de dünya havacılığına yön verecek 28 kişilik yönetim kurulu arasında yer aldı.

Havacılık sektörünün gelişimi ve havacılığın ilerlemesi için politika oluşturma, eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri yürüten ACI World, dünya havacılık sektörünün küresel ölçekteki en önemli çatı kuruluşlarının başında geliyor. 185 ülkede, bin 950 havalimanını bünyesinde barındıran toplam 717 üyesi bulunan ACI World Yönetim Kurulu’nda üyeler hem ülkelerini temsil ediyor hem de havacılık sektörü ile ilgili alınan kararların yürütülmesinden sorumlu oluyor.

“Gurur duyuyorum”

Havacılık sektörünün dünyadaki en önemli kuruluşlarından biri olan ACI World’de Türk havacılık sektörünü temsil etmekten gurur duyduğunu belirten İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu, “ACI World’de oldukça önemli bir görev bize layık görülmüş oldu. Bu görev, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz yıl ACI Europe’un yönetim kuruluna seçilmiştim. Bu yıl ise ACI World’un yönetim kurulu içinde görev alacağımı öğrenmiş bulunuyorum. ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği görevi süresince; ACI’ın Türk havacılık sektörü ile her düzeydeki ilişkisini güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme ile tüm paydaşlar için en yüksek değeri oluşturmak üzere çalışmak, öncelikli hedeflerimiz arasında olacak.” dedi.

28 temsilciden biri oldu

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira ise, Samsunlu’nun üyeliğe seçilmesine ilişkin şunları söyledi: “İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Sayın Kadri Samsunlu’nun bölgesel ACI konseyleri tarafından seçilen 28 temsilciden oluşan ACI World Yönetim Kurulu’na katılmasından mutluluk duyuyoruz. Önde gelen bir uluslararası küresel aktarma merkezinin CEO’su olan Sayın Samsunlu’nun zengin deneyimleri ve görüşlerinin bizlere katacakları, şüphesiz ki hem üyelerimize hem de küresel havalimanı sektörüne büyük fayda sağlayacak. ACI World Yönetim Kurulu’ndaki döneminin başlamasını dört gözle bekliyoruz.”

ACI Europe’dan İGA’ya çifte ödül

İGA İstanbul Havalimanı, bu yıl gerçekleştirilen Uluslararası Havalimanları Konseyi 18. ACI Europe Ödülleri kapsamında “Eko-İnovasyon Ödülü” ve “İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülü”nün de sahibi oldu. Bununla beraber 18. ACI Europe Ödülleri’nde yine 40 milyondan fazla yolcu kapasitesi olan havalimanları kategorisinde Roma Fiumicino Havalimanı “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” seçilirken, İGA İstanbul Havalimanı da aynı kategoride ‘Yüksek Övgüye Değer Havalimanı’ ilan edildi. Her iki ödül de İtalya’nın başkenti Roma’daki ödül törenine katılan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’ya takdim edildi.



İGA İstanbul Havalimanı, haziran ayında Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından verilen Havalimanı Karbon Akreditasyonu kapsamındaki “Karbon Salımı Sertifikası’nı” 3. Seviyeye yükseltmişti. Roma’daki ACI Europe Yıllık Kongresi & Genel Kurulu’nda düzenlenen törende sertifika, İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat’a verildi.