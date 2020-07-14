Global devler İstanbul Havalimanı ile Türkiye’yi aktarma merkezi yapacak

14 Temmuz 2020

Dünyanın önde gelen lojistik şirketleri Türkiye’yi lojistik bir aktarma merkezi yapmak için en modern tesislerini İstanbul Havalimanı’ndaki Kargo Şehri’ne inşa ediyor. Türkiye’deki kargo acentelerinin de havalimanındaki yatırımları artıyor.

İstanbul Havalimanı, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey ve Doğu Avrupa’nın tamamına sadece beş saatlik bir uçuş menzilinde bulunuyor. Türkiye’nin coğrafi konumu, kargo ve lojistik operasyonları için de stratejik bir önem taşıyor. Türkiye’nin bulunduğu stratejik konuma bağlı olarak yerli ve yabancı şirketlerin sürekli olarak büyüyen yatırımları ile İstanbul Havalimanı, dünya çapında büyük kargo aktarma merkezi noktalarından biri olmayı ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

İstanbul Havalimanı'nda yer alan Kargo ve Lojistik Merkezi, 1,4 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor. İleriki dönemlerde ise bu merkez bünyesinde toplam kapasitesi 200 bin metrekareyi bulan gümrüklü ve gümrüksüz depolama tesislerinin kurulması planlanıyor. Kargo, lojistik ve geçici depolama alanlarında hizmet veren yerli ve yabancı pek çok önemli firma Kargo ve Lojistik Merkezi’nde yer alıyor.

DHL Ekspres, en teknolojik tesisini inşa ediyor

Alman lojistik devi DHL Express, İstanbul Havalimanı’na dünyadaki en modern ve teknolojik tesisini inşa ediyor. Havalimanındaki kargo tesisi için 135 milyon Euro yatırım yapan şirket, otomasyon ağırlıklı son teknolojilerini burada test etmeye başladı. Tesisin yıl sonunda açılması planlanıyor. Türkiye’nin, Avrupa’da 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteren DHL Express için en önemli beş pazardan biri olduğunu vurgulayan DHL Ekspres yöneticileri, İstanbul Havalimanı'ndaki dev tesislerinin 2020’nin sonuna doğru açılacağını ve burayı bölgesel bir aktarma merkezi yapacaklarını vurguluyor. DHL yöneticileri ihtiyaç halinde İstanbul Havalimanı’ndaki yatırımlarını artırabileceklerinin sinyallerini veriyor.

İGA yönetimiyle 25 yıllık sözleşme yapan ABD’li kargo devi UPS de İstanbul Havalimanı’ndaki tesisini son teknolojilerle donatıyor. UPS, diğer global markalar gibi buradaki yatırımı ile Türkiye’yi bölgesel bir lojistik aktarma merkezi yapmayı planlıyor.

İstanbul Havalimanı’nda kargo uçuşlarına geçen yıl başlayan Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’nın tüm fazları tamamlandığında, 165 bin m² alana sahip kargo terminalinde yıllık 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak. İstanbul Havalimanı, Turkish Cargo’nun, yapılan yatırımlar ve gelişen filosuyla hava kargo sektörünün en büyük beş markasından biri olma yolunda hedefinde büyük rol oynuyor.

Aynı anda 30 kargo uçağı yanaşabilecek

Aynı anda 30’un üzerinde geniş gövdeli kargo uçağının yanaşabileceği bu merkez için park pozisyonları antrepoların önünde yer alıyor. Bu noktalardan, yolcu terminalleri ve uzak park alanlarına ulaşım sağlayan etkili operasyon altyapısı da büyük kolaylık sunuyor. Sorunsuz bir bağlantı sağlamak için pist ve taksi yollarının altından geçen, hava tarafındaki servis tünellerinin kullanıldığı, uçak trafiğinden etkilenmeyen bu yapı işlevselliği ile dikkat çekiyor.

İstanbul Havalimanı’ndaki kargo şehrinde antrepo, acente binaları, gümrük ofisleri ve tüm kargo/lojistik operasyonları bir arada yer alacak. Ayrıca bu şehirde bulunan firmaların personelleri başta olmak üzere iş amaçlı bu bölgeyi kullanacak herkese kolaylık sağlamaya yönelik olarak bankacılık hizmetleri, kafe ve restoranlar, kuru temizleme, kuaför, PTT, ibadet alanları, veteriner, sağlık merkezi, test laboratuvarları gibi hizmet noktaları da açılacak.

4 bin 500 adetlik park yeri

Sirkülasyonun yoğun olduğu Kargo ve Lojistik Merkezi için planlanmış 86 bin metrekarelik toplam kullanım alanında, 4 bin 500 adet büyük ve küçük aracın park edebileceği otoparklar da yer alıyor. Yoğun saatlerde yolcu ve çalışanların kargo şehrine trafiksiz bir şekilde ulaşmasına olanak tanıyan alternatif bir giriş yolu da bulunuyor.