Ölçekler büyüdü, rekabet kaliteye kayacak

Kargo, kurye ve lojistiği, yalnızca e-ticareti büyüten alanlar olarak tarif edemeyiz. Evet, e-ticarette şirketlerin büyümesine, yeni oyuncuların devreye girmesine, dünya devlerinin yatırımlarının Türkiye’ye çekilmesine vesile olduklarını kabul etmeliyiz tabi ki. Pandemi ile birlikte e-ticarette iş hacminin 5 kat birden artmasının gizli kahramanları oldukları da bir gerçek.

Bununla birlikte, ekonomideki tüm ticari faaliyetlerin en önemli hizmet sağlayıcılarından biri konumundalar aynı zamanda. Hem de yıllardır, daha e-ticaretin keşfedilmediği dönemlerden bu yana. Kurumsal yapılarıyla yaklaşık 40 yıldır tüm sektörlere hizmet üretiyor, kargo, dağıtım ve lojistik. Hatta bu konuda daha geçmiş yıllara da uzanabiliriz. “İyilik taşıyoruz” mottosuyla 1870’lerden bu yana Kızılay’ı, lojistik alanının en köklü kuruluşu olarak tanımlamamız gerekir. Yanına, tarihi 170 yıl öncesine dayanan PTT tarafından 2008’de kurulan PTT Kargo’yu da eklediğimizde, milli kuruluşlarımızın bu alanlarda uzun yıllardır, özel sektör dinamiğinin gelişmesine ilham verdiklerini ifade etmeliyiz.

Pandemi süreci, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dengeleri tamamen değiştirdi. Uzun süreli kapalı kalan fiziki mağazalardan karşılanacak ihtiyaçlarda, e-ticaret siteleri tek adres oldu. Bu durum da doğal olarak e-ticareti, 5 kat birden büyütürken, kargo ve dağıtım sektörünün de gelişimine katkı sundu. Doğal olarak kargo alanında e-ticaretin payı da hızlı arttı.

Aldığımız bilgilere göre 2020 yılı öncesi e-ticaretin kargo sektöründeki payı ortalama yüzde 40’lar düzeyinde idi. Bu rakam pandeminin ardından şu yaşadığımız günlerde yüzde 65’lere kadar çıktı. Kargo ve dağıtım hizmet ağının kalan bölümünü, kurumsal ve bireysel müşteri ve KOBİ’ler oluşturuyor.

Rekor artan e-ticaret talebi, aslında kargo ve dağıtımın kapasitesini 2020 Mart ayından bu yana geçen iki yılda yüzde 50 oranında büyüttü. Sektörün önemli oyuncuları ölçeğe dayalı büyürken, iki yıllık süreçte dışarıdan da yeni oyuncular girdi kargo ve dağıtım sektörüne. Bunlar arasında yeni nesil start-up’lar da, bölgesel küçük oyuncular da yer aldılar sahada.

Bugün artık, günde 15 milyonun üzerinde adrese teslimat yaparak ekonomiye katkı sunuyor sektör. Bu hizmet, 50 binden fazla aracın, 8 milyon kilometreden fazla yol kat etmesiyle gerçekleştiriliyor.

MNG olarak kalite ve teknoloji kullanımında öncü rolümüz sürecek

Kargo ve dağıtım sektörünün önde gelen şirketlerinden MNG Kargo İcra Kurulu Başkanı Salim Güneş, sektörde müşteriyi odağına alan yatırımların hızlanacağını söyledi. Sektörde yılın ilk üç ayında yüzde 10-15 aralığında bir gerilemenin yaşandığını, bu durumun baz etkisi ile e-ticaretteki gerilemeden kaynaklandığını ifade eden Güneş, “Sektörde ölçekler çok büyüdü. Hizmetler de gelişti. Yeni dönemde rekabet, fiyat ve hizmet kalitesinde yaşanacak” diyor. Güneş, “MNG olarak kalitede ve teknoloji kullanımında sektörün öncü kuruluşu olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuşuyor.

Kurye ve dağıtım sektörünün dinamikleri...