Lojistik devi UPS, Türkiye’deki yatırımlarını hızlandırdı

Aysel YÜCEL / İSTANBUL

Pandemiyle birlikte Türkiye’nin küresel ticarette rolünün artması ve e-ticaretteki rekor büyüme, lojistik devi UPS’in pazardaki yatırımlarını da hızlandırdı. 2021’in sonunda kendine ait bir uçağı Türkiye’deki ihracat operasyonlarına dahil eden şirket, son olarak İGA’daki merkezinin kapasitesini ikiye katlayacak yatırım için imzaları attı. Yapılan anlaşma kapsamında, İGA İstanbul Havalimanı’ndaki UPS’in merkezine 8 bin metrekarelik bir paket tasnif ve teslimat tesisi eklenecek.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa pazarı için 2 milyar dolarlık yatırım planları kapsamında, 2018 yılında İGA İstanbul Havalimanı’na yatırım yapan ABD’li lojistik şirketi UPS, bu son yatırımının devreye girmesiyle birlikte Türkiye’deki ihracat kapasitesini 2018 yılından bu yana 10 kat artırmış olacak. UPS, İGA İstanbul Havalimanı’ndaki merkezinin faaliyete geçmesinin ardından 2021 yılının son çeyreğinde de Boeing 767 tipi uçağı Türkiye’deki ihracat operasyonlarına dahil etmiş; haftanın 6 günü İstanbul-Köln arası sefer yapmaya başlamıştı.

UPS’in İGA’daki yeni yatırımı için düzenlenen imza törenine, UPS Doğu Avrupa Bölgesi Başkanı Kim Ruymbeke (sağda) ve İGA CEO'su Kadri Samsunlu katıldı.

Türkiye’nin önemi artıyor

Şirketin yatırım kararını ilk kez DÜNYA’ya açıklayan UPS Doğu Avrupa Bölgesi Başkanı Kim Ruymbeke, Türkiye’nin ihracat ve e-ticaretteki büyüme potansiyeline paralel bu ülkedeki yatırımlarını hızlandırdıklarını söyledi. Ruymbeke, Türkiye’nin küresel ticarette stratejik öneminin arttığını vurgulayarak, “Türkiye’deki ihracatçıların gönderilerinin, tüm dünyada UPS operasyonlarının bulunduğu 220 ülke ve bölgeye daha hızlı ve daha verimli bir bağlantı ile ulaşmalarını sağlıyoruz. Sınır ötesi ticaret, ekonomik büyümenin motoru olmaya devam edecek. İGA İstanbul Havalimanı’ndaki yatırımımız, Avrupa ağımıza yönelik daha geniş yatırımlarımızın bir parçası konumunda. Buradaki faaliyetimiz, artan e-ticaret ve e-ihracatın taleplerini karşılamak için hayati önem taşıyor. Yeni genişlememiz, Türkiye'deki KOBİ’lerin dünyaya daha fazla entegre olmalarına destek olacak” açıklamasını yaptı.

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç ise Türkiye’de aynı anda yurt içi ve yurt dışı kargo hizmeti sunan, deniz, hava ve karayolunu kullanan bunun yanı sıra depoculuk hizmeti veren tek lojistik şirketi olduklarını belirterek, “Türkiye’de ihracat potansiyeli anlamında önemli fırsatlar görüyoruz” dedi.

UPS, 2021 yılındaki 97,3 milyar dolarlık geliri ile dünyanın en büyük şirketlerinden biri ve 220’yi aşkın ülke ve bölgedeki müşterilerine geniş bir yelpazede entegre lojistik çözümler sunuyor. Şirketin dünya çapında 540 bini aşkın çalışanı var.