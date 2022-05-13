Otizmli ve down sendromlu sporculara özel uğurlama

Hüseyin ASLIYÜCE

Otizmli ve down sendromlu Türk Milli Takımı sporcuları 13 -18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları’na katılmak üzere İstanbul Havalimanı’ndan Malta’ya gitti. Saat 14.00’da İstanbul Havalimanı’na gelen 20 kişilik kafileyi İstanbul Havalimanı Yolcu Deneyimi yetkilileri karşıladı.

Sporcuları karşılayan İGA Havalimanı Yolcu Deneyimi Dizayn Şefi Hilal Kahraman, “Burada erişilebilir hizmetlerden sorumluyum. Otizm ve down sendromlu sporcularımızı uğurlamak için buradayız. Onlara ayçiçeği yaka kartımızı da verdik. Bu kart görünmeyen engelleri görünür kılan bir kart. Tüm personellerimiz bu kartı gördüğünde misafirlerimizin özel ihtiyaçları olabileceğini anlıyor ve o hassasiyetle yaklaşıyor. Danışmalardan da bu kartlarımız ücretiz olarak karşılanabiliyor. İnşallah sporcularımız döndüklerinde de tekrar onları karşılayacağız.” dedi.

“Umarım madalyalarla beraber mutlu bir şekilde geri döneceğiz”

Takım olarak madalyalarla dönmek istediklerini belirten Özel Olimpiyatlar Türkiye Spor Direktörü Kerem İlgün, “Avrupa Özel Olimpiyatlarına Malta'ya gidiyoruz. Sporcu kafilemiz 14 kişiden oluşuyor. 4 antrenör 2 idari olmak üzere toplam 20 kişiyiz. Bowling, atletizm ve masa tenisi branşında Türkiye'yi temsil edeceğiz. 23 ülkeden 800'ü aşkın sporcunun katılacağı bir etkinlik olacak. Çok heyecanlıyız. Umarım madalyalarla beraber mutlu bir şekilde geri döneceğiz. Ülkenin dört bir yanından gelen arkadaşlarımız var. Özel eğitim gereksinimi olan zihinsel engelli arkadaşlar. Kendi okullarında yıl boyunca antrenmanlarını yaptılar. Ulusal bazda bölge oyunlarında etkinliklerimize katıldılar. Ülkelerini temsil etmeye hak kazanan şanslı sporcu arkadaşlarımız. Tabii ki madalyalarla dönmek isteriz ama önemli olan bizim için katılmak. Onların başarma duygusunu tatmalarını sağlamak, olimpiyat atmosferini solumak. Başarı ikinci planla ama inanıyorum ki madalyalarla geri döneceğiz.” şeklinde konuştu.

“Şampiyon olmaya gidiyorum”

Özel Olimpiyatlar Avrupa Oyunları’na katılmak üzere Kayseri’den gelen sporcu Mehtap Balcı da, “Kayseri Erciyes’ten katılıyorum. Atletizmde yarışacağım. Gülle atacağım, koşacağım. Bayrak koşusu yapacağım. Şampiyon olmaya gidiyorum. En azından katmış olacağım.” ifadelerini kullandı.