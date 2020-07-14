Markalar İstanbul Havalimanı için sırada bekliyor

14 Temmuz 2020

Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projelerinden biri olan ve 76,5 milyon metrekarelik bir alanı kaplayan İstanbul Havalimanı, ticari alanlarına olan ilgili ile de ön plana çıkıyor. Şu anda, 102 alt marka (monobrand) mağazası ve 33 DFS mağazası ile birlikte 45 bin 859 metrekarelik alanı kaplayan ticari alanlarda rezerv kısımlar hariç toplam kiralanabilir alanda doluluk oranı yüzde 97’ye ulaşmış vaziyette. Birçok yerli ve yabancı markanın yer aldığı alanda Louis Vuitton, Dior, Gucci, Saint Lauren, Hugo Boss, Fendi, Hermes, Prada, Michael Kors ve Vakko gibi lüks markalar mağaza karmasında yer alıyor. BVLGARI, Swarovski ve Pandora gibi aksesuar markalarının yanı havalimanında lokum, Türk kahvesi, yerel ürünler gibi Türk kültürüne ait ürünlerin satışının yapıldığı “ATÜ Bazaar” mağazaları da bulunuyor.

Nusr-Et de havalimanı yolcusu

Havalimanında yeme-içme alanları için ise 20 bin 383 metrekare alan ayrılmış durumda. Söz konusu alanda ise 30 bin 265 metrekare rezerv alanları hariç olmak üzere doluluk oranı ise yüzde 67 civarında. Yeme-içme alanlarında Burger King, Gloria Jean's Coffees, Simit Sarayı, Starbucks, Yo! Sushi, Sbarro, Jackie's, Tadında Anadolu gibi markaları yer alıyor. Önümüzdeki dönemde ise bu alanda hizmet vermeye başlayacak markalar arasında Nusr-Et, Shake Shack, House Cafe ve TRT World Cafe gibi markalar bulunuyor.