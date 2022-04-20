Routes World 2023, İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde yapılacak

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı ev sahipliğinde 15-17 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak ‘Routes World 2023’te havayolları, havalimanları, turizm otoriteleri ve havacılık paydaşlarının üst düzey yöneticileri İstanbul’da buluşacak.

Toplantının ev sahibi olan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu organizasyon ile ilgili şunları söyledi: “Türk havacılığı için gurur verici Routes World 2023 etkinliğinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına yakışır bir ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. İGA İstanbul Havalimanı olarak havacılık sektöründe oyun kurucu pozisyonumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Kısa zamanda kat ettiğimiz bu yol ve öncü çalışmalarımız sektörün saygın kuruluşlarının da takdirini kazanıyor. 2023 yılının ikinci yarısında, 2019 yılı yolcu sayısına ulaşacağız, bir sonraki hedefimiz ise yolcu sayımızı en geç 2026’da yılda 100 milyon yolcuya ulaştırmak. Routes World, bu takdiri artıracak ve İGA’yı global marka olma yolculuğunda daha da yukarı taşıyacak bir etkinlik. Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce havacılık temsilcisini bir araya getiren ve havacılık otoriterlerinin görüşlerini paylaştığı Routes World ile 2023 yılında 3 bine yakın global üst düzey havacılık sektörü yöneticisi şehrimizi ziyaret edecek. İstanbul’un tarihini, kültürünü, gizli cevherlerini ve yabancı turistlerin odak noktası olma potansiyelini gözler önüne serecek olan bu önemli buluşma ile İGA İstanbul Havalimanı’nın küresel aktarma merkezi olma konumunu güçlendirmek ve ülkemizin bu büyük potansiyelini göstermek için sabırsızlanıyoruz.”

“Bizim için önemli bir ev sahipliği olacak”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise, Türk Hava Yolları olarak Routes World 2023 etkinliğine ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ekşi, “Kıtalar, kültürler ve insanlar arasında köprü kurma vizyonumuz doğrultusunda ve her geçen gün büyüyen rota ağımızla, küresel hava taşımacılığındaki öncü pozisyonumuzu güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Ana üssümüz İstanbul'un eşsiz coğrafi konumu ve sahip olduğu önemli potansiyel ile dünya turizminde daha fazla öne çıkmasına katma değer sağlayacak Routes World 2023 etkinliği, bizim için önemli bir ev sahipliği olacak." şeklinde konuştu.

“Havayolu taşımacılığına kritik bir rol düşüyor”

Routes CEO’su Steven Small da havayolu taşımacılığının COVID-19 sonrasında küresel ekonominin düzelmesinde kritik bir rol oynayacağına dikkat çekti.

Artan havayolu bağlantılarının destinasyonlara ciddi ekonomik katkılar sunacağını belirten Small, “2026 yılı itibarıyla 100 milyon yolcu sayısına ulaşma konusundaki mevcut stratejisi, İGA İstanbul Havalimanı’nın yeni bir havalimanına taşınmanın getirdiği kapasiteyi avantaja çevirmeye hazır olduğunu gösteriyor. Routes World 2023 organizasyonuna ev sahipliği yaparak hem yabancı hava yolu şirketlerine sağlayabileceği kayda değer gelişim olanaklarını sergileme imkânı bulacak hem de Türk Hava Yolları'nın pozisyonunu güçlendirecek.” açıklamasında bulundu.



Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim ise, İGA İstanbul Havalimanı’nın ev sahipliği yapacağı Routes World 2023 için şunları söyledi: “Böyle önemli bir organizasyonun İstanbul’un ve dolayısıyla Türkiye’nin tanıtımına yapacağı olumlu katkı hiç kuşkusuz çok büyük olacaktır. Bugün Türkiye, TGA aracılığıyla dünyanın 140 ülkesinde yoğun bir şekilde tanıtım faaliyeti gösteriyor. Yine TGA 2021 yılında aralarında yabancı basın mensupları, influencerlar, kanaat önderleri ve seyahat acentalarının da olduğu toplam 3 bin 770 kişiyi Türkiye’de ağırladı. Bu ağırlamalar sonrası yapılan online ve offline paylaşımlar sonucu sadece sosyal medyada yaklaşık 1,1 milyar erişim elde edildi. Dijital platformumuz olan goturkiye kanalıyla da 10 ayrı dilde ülkemizi, destinasyonlarımızı ve turizm ürünlerimizi tanıtıyoruz.”