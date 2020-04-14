1 milyonla başladı, 15 milyonu aştı!

14 Nisan 2020

İhracat ailesi, maske ve dezenfektan üretimine tüm hızıyla devam ediyor. Üretim seferberliği ile ilgili son gelişmeleri aktaran Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, günlük 1 milyon üretim hedefi ile başlatılan seferberlikte kısa sürede günlük 15 milyon maske üretim kapasitesini aştıklarını bildirdi. Gülle, “Kısa sürede bu sayının daha da üstüne çıkacağız. Kimsenin bir telaşı olmasın. Türkiye’nin maske ihtiyacının tamamını karşıladıktan sonra, maske ihracatını gerçekleştirecek miktara çok rahat ulaşacağız. Bu kapsamda çağrımızı yineleyerek üreticilerimizi seferberliğimize destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

“Dünyaya üretim gücümüzü gösterdik”

Yurtiçi ihtiyaçlarının karşılanması kadar salgından çok yoğun etkilenen ve maske ile dezenfektan tedariki konusunda sorun yaşayan ülkelere Türkiye’den yardımların gittiğini de hatırlatan TİM Başkanı Gülle, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İngiltere, Amerika, İtalya, İspanya, Çin, Sırbistan, İran ve bazı Afrika ülkelerine maske, tulum ve sağlık malzemeleri yardımı gitti. Bunun yanında TİM olarak Ticaret Bakanlığımız ile Çin, İtalya ve İspanya’ya maske ve dezenfektan yardımında bulunduk. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan yardımlar Türkiye’nin güvenilir ve sağlıklı üretim yapan ve her koşulda tedarik zincirini devam ettirebilen bir ülke olduğumuzu bir kez daha dünyaya gösterdik. Önümüzdeki süreçte bu kabiliyetimiz ihracatımızın gelişmesi için bir iyi bir referans oluşturacağı gibi Türkiye markasına da çok önemli bir değer katacak” diye konuştu.

"40 talebimiz jet hızıyla karşılık buldu"

Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın üretim ve ihracatın kesintisiz olarak devam etmesi noktasında çok önemli bir destek mekanizması olduğunu kaydeden Gülle, “Bu süreçte, genel ve sektörel mahiyette 67 öneri ilgili makamlarımız ile paylaşıldı; yapılan düzenlemelerle bunlardan 40’ı karşılık bulmuş oldu. Bu bağlamda, yürütülen şeffaf ve akılcı politikalar dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile ilgili Bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza gösterdikleri yoğun gayretleri için teşekkür ediyoruz” sözlerine yer verdi.

TİM, çözüm getirilen 40 talebi şöyle sıraladı:

• Eximbank kredilerinin limitlerinin artırılması, geri ödeme sürelerinin uzatılması;

• Eximbank taahhüt kapatma ve reeskont kredilerinde iyileştirme yapılması;

• Eximbank ihracat sigortası limitlerinin güncellenmesi ve artırılması;

• İhracatçıların oluşan ilave stoklarının desteklenmesi;

• Gümrük kapılarında sonuçlandırılan bazı işlemlerde ek süre verilmesi;

• Bankalar aracılığı ile kullanılan Eximbank kaynaklı ihracat hazırlık (SOİK) kredilerinin ertelenmesi;

• Sınır kapılarında giriş çıkışlarındaki tedbirlerin, dış ticaret taşımalarını en az etkileyecek şekilde düzenlenmesi;

• Devlet Yardımları işlemlerinin yürütülmesi için 01.04.2020 tarihi itibariyle faaliyete geçmesi planlanan Destek Yönetim Sistemi (DYS)’nin devreye alınma tarihinin 6 ay ertelenmesi;

• DİR kapsamında ihracat taahhütleri süre uzatımı;

• Bazı gümrük rejimlerinde gümrük idarelerince verilen sürelerin uzatılması;

• Arabuluculuk ve Uzlaştırma Kurumlarında yaşanabilecek aksaklıklar konusunda düzenleme yapılması;

• Devlet Yardımlarından faydalanan firmalarımızın ilgili Ülke Ticaret Müşavirliklerinden onaylı evrakları ibraz etmelerinde yaşanan sorunların giderilmesi;

• İtiraz süresi kaçırılan Ek Tahakkuk ve Ceza kararlarının kaldırılması;

• Sonradan ibraz edilecek menşe şahadetnamelerinde ibraz süresinin durdurulması;

• Bazı gümrük rejimlerinde gümrük idarelerine gidilmeden elektronik ortamda yapılması;

• SGK, KDV, Muhtasar ödemelerinin ertelenmesi; ihracatçıların oluşan ilave stoklarının maliyetinin desteklenmesi;

• Ödemelerde temerrüt durumunda sicillerde mücbir sebep notu düşülmesi;

• Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) sağlayacağı limitlerin, Eximbank ve diğer bankalar tarafından ihracatçının limit ve kredi ihtiyaçları için kullanılabilmesi;

• Faizlerin indirilmesi;

• Üretime etki eden kredi, kredi kartı, çek, kira vb. ödeme araçları gibi kalemlere de ilave destek sağlanması.

• KDV beyanname ve BA-BS formunu verme zorunluluğunun kaldırılması;

• Kredi taksitlerinin ötelenmesi;

• Turizm sektörüne destek verilmesi;

• KOBİ’lerin ticari alacaklarını tahsil edememe riskinin azaltması;

• Bankacılık sektörü tarafından kolaylaştırmaların sağlanması;

• Geri Kazanım Katılım Payı beyannamelerinde düzenleme yapılması;

• İhraç kayıtlı malların yurt dışı edilme sürelerinin uzatılması;

• Asgari ücret desteğinin sürdürülmesi;

• Esnek çalışma koşullarının düzenlenmesi;

• Telafi çalışma süresinin uzatılması;

• Yurt dışı ve yurt içi siparişleri iptal edilen üreticilerin çalışanlarının sağlıklı ortam oluşana kadar salgının yayılma hızını önlemek açısından ücretsiz izne çıkarılması ve bu izin sırasında da ödemelerin işsizlik sigortasından karşılanması;

• Kısa çalışma ödeneğinin tüm bölgelerde hiçbir kriter ve şarta bakılmaksızın ve ilave prosedür uygulanmaksızın sektördeki tüm firmalara uygulanması;

• Su faturalarının ertelenmesi;

• Hazineden tahsisli mülklerdeki işletmelerden süreç boyunca kira alınmaması;

• Tarım destek ödemelerinin yapılması;

• Tarım ve Hayvancılık sektöründeki işletmelere uzun vadeli finansmansan imkânın sağlanması;

• Tıbbi Ürünlerin üretimine ilave destek verilmesi;

• KOSGEB alacaklarının ertelenmesi;

• Orta Asya ülkelerine ihracatın devamı için demiryolu ile taşıma olanaklarının geliştirilmesi;

• İcra ve iflas takiplerinde düzenleme yapılması.