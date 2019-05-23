“10 yılda net 150 milyar dolar kazandırdık“

23 Mayıs 2019

DÜNYA

2018’de 17.6 milyar dolarlık ihracata damga vuran hazırgiyim firmaları, görkemli bir törenle ödüllerini aldı. Yıllardır ‘kazanan ve kazandıran’ ihracatçıların ödülleri, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe’nin ev sahipliği yaptığı iftar programının ardından verildi. Ödül törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile moda, marka ve hazır giyim sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

“2018 Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni”nde konuşan Mustafa Gültepe, Türkiye’nin toplam 18 milyar dolar sınırına gelen hazır giyim ihracatının yüzde 75’ten fazlasını İHKİB üyelerinin gerçekleştirdiğini söyledi. Gültepe, “1986’da yaklaşık 1 milyar dolar olan hazır giyim ihracatımızı 18 kat arttırarak 17.6 milyar dolara çıkardık” diye konuştu.

"Global pazardan %3.3 pay"

Gültepe, imalat sanayi üretiminin yüzde 6’sını, imalatta iş gücünün yüzde 14’ünü, toplam ihracatın yüzde 11’ini Türk moda endüstrisinin sağladığını bildirdi. Gültepe, şunları söyledi:

“Dünya hazır giyim ihracatının yüzde 3.3’ünü biz gerçekleştiriyoruz. Oysaki Türkiye olarak dünya ihracatından aldığımız pay yüzde 0,98. Sadece bu veri bile sektörümüzün Türkiye ihracatındaki vazgeçilmez önemini ortaya koyuyor. İşsizliğin önemli bir sorun haline geldiği ülkemizde istihdamda da rekor üstüne rekor kırdık. Ağustos – Aralık 2018 dönemimde her ay ortalama ilave 5 bin insanımızı iş sahibi yaptık. Geçen yılı 525 bin kişilik rekor istihdam ile kapattık. 16 milyar dolarla net döviz getirisiyle de rekorumuzu yeniledik. Yıllardır olduğu gibi cari açığın çok daha büyümesini yine biz engelledik. 2018’de büyümede de fark yarattık. İmalat sanayi yüzde 1,5 büyürken sektörümüzde yüzde 4,7 büyümeye imza attık.

İstanbul moda ve marka Anadolu üretim üssü olacak

Son 5 yıllık yatırım teşvik kapsamında yaratılan ilave 1 milyon istihdamın 140 binini biz sağladık. Dört yıllık yol haritamızı oluşturan ‘Dört Dörtlük Plan’daki hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sektör olarak planda ortaya koyduğumuz 33 milyar dolarlık ihracat hedefine kilitlendik. Bu noktada yatırım teşviklerinin sektörümüzün taleplerine uygun şekilde düzenlenmesi büyük önem taşıyor. En büyük başarımız İstanbul’u moda- marka merkezine, Anadolu’yu ise üretim üssüne dönüştürmek olacak.”

“Ağustosta ‘İhracat Stratejisi’ni açıklayacağız”

Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da, “Ağustos ayında sayın bakanımızla birlikte İhracat Stratejisi’ni açıklayacağız. Özel sektör-kamu iş birliğine ihtiyacımız var. Beraber olduğumuz sürece, birbirimizi aşağı çekmediğimiz sürece bu ortamda biz çok daha büyük başarılara imza atarız” dedi.

“ihracatta hedef kısa sürede 200 milyar dolar”

TİM Başkanı İsmail Gülle de Türkiye’nin 2019’u 180 milyar doların üstünde ihracatla tamamlamasını beklediklerini ifade ederek, “İhracatta hedef kısa sürede 200 milyar dolar. 100’lerden sıkıldık, 100’ü geçelim artık, 200 olsun” dedi.