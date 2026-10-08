100 otomobilden 74'ü AB ülkelerine gitti

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Türkiye otomotiv endüstrisi, 2026 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 200 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, sektörün Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 14,8 oldu. En fazla otomotiv ihracatı yapılan ilk 10 ülkenin 8'ini ise Avrupa Birliği üyeleri oluşturdu.

Otomotiv ihracatı 9 ayda 31,1 milyar dolara ulaştı

Türkiye otomotiv endüstrisinin ocak-eylül dönemindeki toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 31 milyar 144 milyon 829 bin dolara yükseldi.

Sektörün en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği oldu. AB ülkelerine yapılan otomotiv ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış gösterdi.

2025 yılının ilk 9 ayında AB ülkelerine 21 milyar 891 milyon 279 bin dolarlık ihracat yapılırken bu tutar 2026'nın aynı döneminde 22 milyar 948 milyon 277 bin dolara çıktı.

Böylece Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatından yüzde 73,7 pay aldı.

Otomotiv sektörünün 2026 yılı ocak-eylül döneminde farklı ülke gruplarına gerçekleştirdiği ihracat da belli oldu.

Avrupa Birliği dışındaki bölgelere yapılan ihracatın dağılımı şöyle:

- Diğer Avrupa ülkeleri: 3 milyar 590 milyon 285 bin dolar

- Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi: 1 milyar 175 milyon 101 bin dolar

- Afrika ülkeleri: 1 milyar 109 milyon 695 bin dolar

- Bağımsız Devletler Topluluğu: 940 milyon 755 bin dolar

- Orta Doğu ülkeleri: 493 milyon 385 bin dolar

En fazla otomotiv ihracatı Almanya'ya yapıldı

Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan Almanya, 2026 yılının ilk 9 ayında da ihracatta ilk sıradaki yerini korudu.

Almanya'ya yapılan otomotiv ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 4 milyar 943 milyon dolardan 5 milyar 70 milyon dolara yükseldi.

İkinci sıradaki Fransa'ya ihracat ise yüzde 11,1 artışla 3 milyar 436 milyon dolardan 3 milyar 820 milyon dolara çıktı.

Avrupa Birliği'nden ayrılan Birleşik Krallık, 2 milyar 928 milyon dolarlık otomotiv ihracatıyla üçüncü sırada yer aldı.

İtalya'ya otomotiv ihracatı yüzde 18,5 arttı

Otomotiv ihracatında dikkat çeken artışlardan biri İtalya'da yaşandı.

Türkiye'nin İtalya'ya gerçekleştirdiği otomotiv ihracatı, 2025 yılının ocak-eylül dönemindeki 2 milyar 356 milyon dolardan 2026'nın aynı döneminde 2 milyar 790 milyon dolara yükseldi. Böylece bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 18,5 arttı.

İspanya'ya yapılan otomotiv ihracatı ise yüzde 4 azalarak 2 milyar 456 milyon dolar oldu. İspanya, en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında beşinci sırada yer aldı.