15 yıl sonra ihracat atağı

12 Haziran 2020

Mehmet Nabi BATUK/MERSİN

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) üyesi 4 firma 15 yıllık bir aranın ardından başta Katar pazarı olmak üzere Kuzey Irak ve Dubai’ye canlı hayvan ihracatına başladı. Mersin’den 3, Gaziantep’ten de 1 firmanın sürdürdüğü ihracat çalışmaları mayıs ayında 273 bin 770 kilogram canlı koyun ihracatı gerçekleştirilirken 945 bin770 dolarlık katma değer yaratıldı. Firmalar yılın ilk 5 ayında da 411 bin 270 kilogram canlı koyunu dış pazarlara ulaştırırken 1 milyon 241 bin 116 dolar işlem hacmine ulaştı.

Son yıllarda Katar ile Türkiye arasında başlayan yakınlaşmanın iki ülke arasındaki canlı hayvan ticaretine de olumlu yansıdığına dikkat çeken ASHİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Elif Gıda ve İhtiyat Maddeleri Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Eskitütüncü, mayıs ayında ihracatlarının 1 milyon dolara yaklaştığını kaydetti. Bakanlık tarafından belirlenen iç tüketim fazlası ürünlerde ihracatlarının artarak devam ettiğini kaydeden Eskitütüncü, birliğin mayıs ayında en fazla ihracat ettiği ürünler arasında canlı koyunun 5’inci sıraya yükseldiğine dikkat çekti. Sektörün yem maliyetlerinin azaltılması ile daha fazla ihracat gerçekleştirebileceğine dikkat çeken Eskitütüncü, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kayıtlarına göre ihracat için yeterli hayvan varlığına sahibiz. Ancak nitelikli işçi ihtiyacının yüksek olması, yem ve diğer girdi maliyetlerinin sürekli artış göstermesi nedeniyle üreticiler yeterli üretim performansı gösteremiyorlar” dedi.

Sektör Çukurova Bölgesel Havalimanı’nı bekliyor

Çukurova Bölgesel Havalimanı yatırımının özellikle raf ömrü kısa hayvansal ürünlerin sevk işlemleri için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Eskitütüncü, sektör olarak atılım yapmak için havalimanın faaliyete geçmesini beklediklerini belirtti. Eskitütüncü, “Çukurova Bölgesel Havalimanı yatırımın faaliyete geçmesiyle bölgemizdeki hayvancılık sektörü için yeni ihracat fırsatları doğacak. Kaliteli ürün portföyümüze ek olarak hava kargo imkanlarına hızlı erişim ile dış pazarımızdaki rekabet gücümüzü daha da artıracağız” diye konuştu.

Sözleşmeli kaba yem üretim projesi genişletilmeli

Mersin İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Demirbaş, büyükbaş yetiştiricilerinin ihracata dönük üretim yapabilmesi için en büyük girdi kalemlerinden biri olan yemde bir fiyat dengesinin kurulması gerektiğini belirtti. Son yıllarda sürekli artan bir grafik izleyen yem fiyatları nedeniyle kırmızı et ve çiğ süt üretiminin olumsuz etkilendiğini belirten Demirbaş, “Ziraat Bankası ve üretici örgütlerinin işbirliği ile pilot uygulama olarak Aydın, Afyon, Burdur ve Niğde’de başlatılan sözleşmeli kaba yem üretimi projesini olumlu buluyor ve daha da genişletilmesini talep ediyoruz” dedi.

Küçükbaşta dış siparişler artıyor



Mersin’de yaklaşık 7 bin yetiştiricinin 1 milyonluk anaç koyun ve keçi varlığı ile Türkiye’nin en büyük 5’inci küçükbaş hayvan sürüsüne sahip olduklarını belirten Mersin ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan özellikle canlı kuyruklu koyunda dış pazarlardan yüksek ihracat talebi aldıklarını kaydetti. Yılın ilk 5 ayında sahip oldukları hayvan varlığını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre de yüzde 20 artırma başarısı gösterdiklerini aktaran Başkan Akdoğan şunları söyledi: “Başta Katar, Kuzey Irak, Dubai olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesinden siparişler aldık. Nakliye işlemlerinde hava kargoya geçilmesi nedeniyle lojistik maliyetlerin artmasına rağmen ürün kalitesinde ülkemize alternatif olacak başka bir pazar olmadığı için gelen siparişler her geçen gün artıyor.”